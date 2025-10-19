Nahost-Konflikt: Waffenruhe nach Luftangriffen gefährdet?
Kairo/Tel Aviv - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten.
Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit.
Ein solcher Angriff würde "einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen" und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.
Die Garantiemächte fordern die Hamas laut der Mitteilung auf, "ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen."
Weiter heißt es daran: "Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren."
Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.
19. Oktober, 10.47 Uhr: Offenbar Luftangriffe in Gaza nach Waffenruhe-Verstoß
Israels Luftwaffe hat nach israelischen Medienberichten Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen.
Bei den Angriffen im Bereich von Rafah handele es sich um eine Reaktion auf einen Verstoß gegen die Waffenruhe von palästinensischer Seite, hieß es in den Berichten. Vorher seien israelische Truppen in dem Gebiet beschossen worden. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.
19. Oktober, 10.26 Uhr: Weitere Leiche von israelischer Geisel identifiziert
Nach der Übergabe von zwei weiteren Leichen durch die islamistische Hamas hat Israel eine der Geiseln identifiziert.
Es handele sich um den Fotografen Ronen Engel aus dem Kibbuz Nir Oz, teilte das Forum der Geisel-Angehörigen mit. Der 54-jährige Vater von drei Kindern war während des Hamas-Massakers im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober 2023 getötet worden. Seine Leiche wurde in den Gazastreifen verschleppt. Seine Frau und zwei seiner Kinder waren ebenfalls entführt worden, aber während einer Waffenruhe im Gegenzug für palästinensische Häftlinge wieder freigelassen worden.
19. Oktober, 9.59 Uhr: Hamas widerspricht US-Vorwürfen zu geplantem Angriff
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen, denen zufolge sie einen Angriff auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen plane.
Es handele sich um "haltlose Behauptungen", die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.
19. Oktober, 7.04 Uhr: US-Außenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas
Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten.
Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit.
18. Oktober, 17.27 Uhr: Explosion auf Schiff vor der Küste Jemens
Auf einem Schiff vor der jemenitischen Küste hat sich nach EU-Angaben eine Explosion ereignet.
Die Explosion habe einen Brand an Bord ausgelöst, teilte die EU-Mission "Aspides" im Roten Meer mit. Die Ursache sei derzeit nicht bekannt. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Brand durch einen Unfall verursacht worden sein könnte.
24 der 26 Besatzungsmitglieder hätten das Schiff verlassen, hieß es. Eine Person sei noch auf dem Schiff, eine weitere werde noch vermisst. Den Angaben zufolge war das unter kamerunischer Flagge fahrende Schiff südöstlich des Hafens von Aden im Jemen auf dem Weg nach Dschibuti unterwegs.
Die für Sicherheit der Handelsschifffahrt zuständige britische Behörde UKMTO hatte zuvor gemeldet, dass das Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen.
18. Oktober, 9.19 Uhr: Tote Geisel als Kibbuz-Bewohner identifiziert
Die in der Nacht zu Samstag nach Israel zurückgeführte tote Geisel ist nach Angaben der israelischen Regierung als Elijahu Margalit identifiziert worden.
Der damals 75 Jahre alte Bewohner der Kibbuz Nir Oz im Süden Israels war beim Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 ermordet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Seine Tochter wurde lebend entführt und kam später im Rahmen einer Vereinbarung über die Übergabe von Geiseln frei.
18. Oktober, 7.06 Uhr: Weitere mutmaßliche Geisel-Leiche an Israel übergeben
Die islamistische Hamas hat die mutmaßliche Leiche einer weiteren getöteten Geisel übergeben.
Die israelische Armee teilte mit, der Sarg sei Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Er befinde sich bereits auf israelischem Gebiet und auf dem Weg zum Nationalen Forensischen Institut in Tel Aviv, wo die Leiche identifiziert werden soll.
17. Oktober, 19.41 Uhr: Letzte weibliche Geisel unter großer Anteilnahme beigesetzt
Unter großer öffentlicher Anteilnahme ist im israelischen Petah Tikva die letzte von der Hamas übergebene weibliche Geisel, Inbar Hayman, beigesetzt worden.
Die damals 27-Jährige hatte am 7. Oktober 2023 als Freiwillige auf dem Nova-Musikfestival gearbeitet und war von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt und in Gefangenschaft ermordet worden.
"In was für einer Welt müssen sich Eltern zwei schreckliche Jahre lang danach sehnen, ihre geliebte Tochter beerdigen zu können?", fragte Israels Präsident Izchak Herzog (65), der die Trauerrede hielt.
17. Oktober, 6.11 Uhr: Hamas: Rückführung weiterer Geisel-Leichen braucht Zeit
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas 28 Leichen von Geiseln an Israel übergeben. Bisher übergaben die Islamisten neun davon. Die restlichen zurückzuführen benötige Zeit.
Einige dieser Leichen befänden sich in von Israels Armee zerstörten Tunneln, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude, erklärte die Hamas in der Nacht in einer Mitteilung. Um die Leichen weiterer Geiseln zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere, heißt es in der Mitteilung der Hamas weiter.
16. Oktober, 19.58 Uhr: Trump droht Hamas mit dem Tode
US-Präsident Donald Trump (79) hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht.
Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.
16. Oktober, 16.57 Uhr: Huthi-Miliz bestätigt Tod ihres Generalstabschefs
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat den Tod ihres Generalstabschefs bestätigt.
Mohammed Abdel Karim al-Ghamari sei "im Dienst" und "zusammen mit mehreren seiner Begleiter sowie seinem Sohn" getötet worden, teilte die Miliz mit. Al-Ghamari war einer der ranghöchsten Anführer der Huthi und galt als Nummer Zwei nach Anführer Abdel Malik al-Huthi.
16. Oktober, 16.19 Uhr: Tausende Israelis bei Begräbnis von getöteter Geisel
Tausende Menschen haben in Israel an der Beisetzung der getöteten Geisel Tamir Nimrodi teilgenommen.
Die islamistische Hamas hatte die Leiche des 20-jährigen Soldaten, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, am Dienstagabend im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel übergeben.
16. Oktober, 13.50 Uhr: Netanjahu kündigt Fortsetzung von Kampf gegen Iran-Achse an
Bei einem Gedenktag gut zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von großen Herausforderungen, aber auch Chancen in der Region gesprochen.
Israels Feinde strebten danach, sich wiederzubewaffnen, sagte Netanjahu in Jerusalem bei der Gedenkzeremonie für gefallene Soldaten mit Blick auf den Iran und dessen Verbündete.
Gleichzeitig gebe es "große, dramatische Gelegenheiten, den Kreis des Friedens auszuweiten", sagte der Regierungschef vor dem Hintergrund von Bemühungen, eine Annäherung Israels an weitere arabische und muslimische Staaten zu erreichen.
16. Oktober, 11.59 Uhr: Zwei Tote in Gaza - Israel weist Verantwortung zurück
Ungeachtet einer in der vergangenen Woche vereinbarten Waffenruhe hat die palästinensische Seite Israel die Tötung von zwei Menschen mit einem Drohnenangriff im Gazastreifen vorgeworfen.
Der Angriff habe sich im Bereich der Stadt Chan Junis im Süden des weitgehend zerstörten Küstenstreifens ereignet, hieß es aus dem Nasser-Krankenhaus in der Stadt. Eine israelische Armeesprecherin sagte dagegen, es habe in dem Gebiet keinen israelischen Angriff gegeben.
Das israelische Militär hatte sich im Rahmen der Vereinbarung mit der islamistischen Terrororganisation Hamas aus den großen Bevölkerungszentren im Gazastreifen zurückgezogen, verbleibt aber bis zu einer Einigung über die zweite Phase des Friedensplans in mehr als der Hälfte des Gebiets am Mittelmeer.
16. Oktober, 11 Uhr: Ein Jahr nach Sinwars Tod - Hamas will Kampf fortsetzen
Ungeachtet der aktuell geltenden Waffenruhe mit Israel hat die Hamas am ersten Jahrestag der Tötung ihres Chefs, Jihia al-Sinwar, die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Israel gelobt.
Sinwar war bei einem Einsatz der israelischen Armee während des Gaza-Kriegs getötet worden. Der 61-Jährige galt als Drahtzieher des Massakers am 7. Oktober 2023, Auslöser des Gaza-Kriegs und einer dramatischen regionalen Eskalation.
In einer Stellungnahme der islamistischen Terrororganisation zum ersten Jahrestag war die Rede von einem Märtyrertod Sinwars. Die Flamme werde nicht erlöschen, hieß es mit Blick auf das Massaker am 7. Oktober, bei dem in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren.
16. Oktober, 8.24 Uhr: Israel weist Behauptung der Hamas zurück
Israel weist laut der israelischen Nachrichtenseite "ynet" die Erklärung der Hamas zurück, sie habe jetzt alle toten Geiseln übergeben, die sie erreichen kann.
Nach Israels Informationen habe die Hamas Zugang zu mindestens zehn weiteren toten Geiseln. Die USA gehen laut zwei ranghohen US-Beratern jedoch nicht davon aus, dass die Hamas gegen ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen verstößt. Die Hamas habe über Vermittler zugesichert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die übrigen Leichen zu finden, hieß es.
16. Oktober, 8.19 Uhr: US-Berater spricht von "sehr komplizierter Situation"
Viele Leichen von Geiseln könnten unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein.
"Dies ist eine sehr komplizierte Situation", erklärte ein ranghoher US-Berater. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier nicht weggehen werden, bis alle (Geiseln) nach Hause kommen."
Sowohl israelische als auch US-Beamte befürchten laut der US-Nachrichtenseite "Axios", dass rechtsextreme Minister in Israels Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) die Frage der Rückgabe der toten Geiseln nutzen werden, um das Waffenruhe-Abkommen zu untergraben und auf eine Wiederaufnahme des Krieges zu drängen. "Wir können nicht zulassen, dass das Abkommen scheitert", wurde ein Beamter der US-Regierung zitiert.
16. Oktober, 8.12 Uhr: Entmilitarisierung schwierige Aufgabe
Ein ranghoher US-Berater räumte ein, dass die Umsetzung der Entmilitarisierung des Gazastreifens eine sehr schwierige Aufgabe sein werde.
"Derzeit sind wir dabei, einen Weg zu finden, wie wir dieses Ziel erreichen können, ohne dass sich jemand unsicher fühlt", hieß es. "Es ist unrealistisch zu glauben, dass alle einfach hereinspazieren, ihre Waffen niederlegen und sagen: 'Bitte sehr'". Viele Menschen - selbst auf der Seite der Hamas - hätten Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch andere Menschen in Gaza.
"Es handelt sich also um eine sehr komplexe Dynamik", sagte der Berater der US-Regierung.
15. Oktober, 22.23 Uhr: Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben.
Die israelische Armee teilte mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 19 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen. Bei einer von 10 Leichen, die die Hamas bislang freigab, handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel.
15. Oktober, 14.53 Uhr: Zwei Tote durch Schüsse in Israel
Bei einem gewaltsamen Zwischenfall in Israel sind mindestens zwei Menschen getötet worden.
Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden.
Medien hatten zunächst berichtet, es werde der Verdacht geprüft, dass es sich um einen Anschlag handelte. Die Polizei teilte hingegen mit, es handele sich offenbar um einen kriminellen Hintergrund. Ein Motorradfahrer habe mutmaßlich auf ein Fahrzeug geschossen.
15. Oktober, 14.49 Uhr: EU-Einsatz von Grenzschützern verzögert sich
Nach Verzögerungen bei der Öffnung des Grenzübergangs zwischen Gaza und Ägypten betont die EU ihre Bereitschaft, den Einsatz von EU-Grenzschützern sobald wie möglich wieder aufzunehmen.
Die EU-Mission bleibe in Bereitschaft und solle am Grenzübergang Rafah eingesetzt werden, sobald die Bedingungen es erlaubten, sagte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas (48) in Brüssel.
"Wir als Europäische Union fordern alle Parteien auf, die Vereinbarung vollständig und ohne weitere Verzögerung umzusetzen", so der Sprecher weiter. Das umfasse neben eines dauerhaften Waffenstillstands, der Freilassung aller Geiseln sowie der Verteilung humanitärer Hilfe in Gaza auch den Grenzübergang Rafah.
15. Oktober, 14.47 Uhr: Trump zeigt Verständnis für Hinrichtungen der Hamas
US-Präsident Donald Trump (79) hat Berichte über Tötungen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas mit einem gewissen Verständnis kommentiert.
Die Hamas habe gegen "sehr, sehr schlimme Banden" durchgegriffen, sagte Trump am Dienstag. "Das hat mich nicht groß gestört, um ehrlich zu sein. Das ist ok." Trump behauptete auch, dass Länder wie Venezuela Banden in die USA schicken würden.
Auf der Plattform X war ein Video veröffentlicht worden, das eine Gruppen-Erschießung von rund acht Menschen auf einem Platz südlich der Stadt Gaza zeigen soll. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur telefonisch, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein.
15. Oktober, 11.45 Uhr: Eine der übergebenen Leichen offenbar keine Geisel
Eine der von der Hamas übergebenen Leichen stammt nach Angaben der israelischen Armee nicht von einer Geisel.
Eine genetische Untersuchung im forensischen Institut in Tel Aviv habe ergeben, dass es sich bei der vierten am Dienstagabend übermittelte Leiche um keine der weiterhin vermissten getöteten Geiseln handele. In Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich um die Leiche eines Palästinensers handeln könnte.
"Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu machen, um die verstorbenen Geiseln zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Damit verbleiben noch 21 getötete Geiseln im Gazastreifen.
15. Oktober, 10.32 Uhr: Palästinenserpräsident verurteilt Hinrichtungen durch Hamas
Die palästinensische Autonomiebehörde hat Exekutionen von Menschen im Gazastreifen durch die islamistische Terrororganisation Hamas scharf verurteilt.
Dutzende Zivilisten seien dabei ohne Gerichtsverfahren getötet worden, hieß es nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa aus dem Amt des Präsidenten Mahmud Abbas (89), dessen Behörde das von Israel besetzte Westjordanland verwaltet.
15. Oktober, 9.03 Uhr: Leiche von Geisel mit deutscher Staatsangehörigkeit identifiziert
Nach der Rückgabe von vier Leichen durch die islamistische Hamas sind drei davon nach israelischen Angaben identifiziert worden.
Bei einem handelt es sich nach Angaben des Forums der Geiselfamilien um den 20-jährigen Tamir Nimrodi, der auch deutscher Staatsbürger ist.
Der Soldat war während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 aus dem israelischen Grenzgebiet verschleppt worden. Er hatte damals freiwillig den Wochenenddienst mit einem anderen Soldaten getauscht. Nach Angaben des Forums wurde er während seiner Gefangenschaft durch israelisches Bombardement getötet.
15. Oktober, 7.38 Uhr: Trump macht Hamas Druck und beklagt nicht zurückgebrachte Tote
US-Präsident Donald Trump (79) macht Druck auf die Hamas.
Nach der Freilassung der restlichen 20 lebenden Geiseln durch die Hamas am Montag im Austausch gegen knapp 2000 palästinensische Häftlinge schrieb Trump am Tag darauf auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben, die Arbeit sei "nicht beendet". Die Toten seien nicht "wie versprochen" zurückgebracht, beklagt er.
Nachdem die Hamas am Montag zunächst vier Leichen übergeben hatte, händigte sie am Dienstagabend Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Särge mit den mutmaßlichen Überresten von vier weiteren toten Geiseln aus. Die Toten trafen israelischen Medien zufolge in der Nacht im forensischen Institut in Tel Aviv ein, wo sie nun identifiziert werden sollen.
15. Oktober, 7.25 Uhr: Bericht über Tote bei israelischem Angriff in Gaza
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza wurden laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa drei Menschen getötet.
Israels Armee gab an, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Waffenruhe-Vereinbarung. Da sich die Personen trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und "die Bedrohung beseitigt" worden.
14. Oktober, 21.50 Uhr: Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von vier weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär.
"Die Hamas ist verpflichtet, das Abkommen einzuhalten und die notwendigen Schritte zur Rückführung der Geiseln zu unternehmen", hieß es in der Mitteilung. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 20 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen.
Die israelischen Sicherheitsbehörden empfehlen nach israelischen Medienberichten, eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten erst nach Rückführung aller Leichen der Geiseln zu ermöglichen.
14. Oktober, 21.20 Uhr: Trump will Hamas notfalls mit Gewalt entwaffnen
US-Präsident Donald Trump (79) will die Hamas entwaffnet sehen - notfalls auch unter dem Einsatz von Gewalt. Er habe mit Vertretern der islamistischen Terrororganisation gesprochen, und sie hätten ihm zugesagt, dass sie die Waffen ablegen werden.
"Und wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam passieren", sagte er bei einem Treffen mit dem argentinischen Staatschef Javier Milei. Wen genau er mit "wir" meinte, sagte er nicht. Die Hamas lehnte es bislang ab, ihre Waffen abzugeben.
Trump wollte sich zu einer möglichen Frist nicht genau äußern. Die Entwaffnung solle aber "ziemlich, ziemlich schnell" in einem "angemessenen Zeitraum" erfolgen.
14. Oktober, 21 Uhr: Kampf der Geiselfamilien um Leichen-Rückführung geht weiter
Angehörige der von der Hamas freigelassenen Geiseln fordern, den Kampf bis zur Rückführung der letzten getöteten Geiseln aus dem Gazastreifen fortzusetzen.
Der Vater des am Montag freigelassenen Omri Miran sagte vor Journalisten in einem Tel Aviver Krankenhaus, man habe "die moralische Pflicht", die anderen Familien, deren tote Angehörige nicht zu einem würdevollen Begräbnis nach Israelüberführt worden seien, weiter zu unterstützen.
Entgegen der Vereinbarung mit Israel hat die islamistische Terrororganisation Hamas bisher nur vier von 28 Leichen übergeben. Danny Miran forderte die israelische Regierung dazu auf, auf einer genauen Umsetzung des Plans von US-Präsident Donald Trump zu bestehen.
14. Oktober, 20.15 Uhr: Finanzminister Klingbeil: Übernehmen bei Gaza Verantwortung
Finanzminister Lars Klingbeil stellt vor der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds deutsche Hilfen für den Wiederaufbau im Gazastreifen in Aussicht.
Wichtig sei nun, dass humanitäre Hilfe schnell und umfassend in die Region komme und der Wiederaufbau beginne, sagte der Vizekanzler vor dem Abflug nach Washington. "Deutschland wird sich hier gemeinsam mit Partnern engagieren."
14. Oktober, 19.25 Uhr: Israel spricht Nepal nach Identifikation von Leiche Beileid aus
Israel hat Nepal nach Rückführung der Leiche eines nepalesischen Agrarstudenten aus dem Gazastreifen sein Beileid ausgesprochen.
Der Fall des 23-jährigen Bipin Joshi, der nach israelischen Informationen schon in den ersten Monaten nach seiner Entführung am 7. Oktober 2023 in Geiselhaft ermordet wurde, hatte für große Anteilnahme gesorgt. Seine Schwester hatte im August bei einer Großkundgebung für die Geiseln in Tel Aviv unter Tränen eine Ansprache gehalten.
Alle vier am Montag von der Terrororganisation Hamas übergebenen sterblichen Überreste wurden inzwischen identifiziert, darunter auch die von Bipin Joshi.
Bei dem Hamas-Massaker wurden nach Medienberichten zehn weitere nepalesische Staatsbürger getötet, viele davon Teil eines Programms für Agrarstudenten in einem israelischen Kibbuz am Rande des Gazastreifens.
14. Oktober, 18.20 Uhr: Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern
Israel hat im Rahmen der Vereinbarung mit der islamistischen Hamas die Leichen von 45 Palästinensern übergeben. Die sterblichen Überreste seien mithilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in den Gazastreifen gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen.
Im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens sollten nun Gentests zur Identifizierung der Leichen vorgenommen werden. Danach sollten die Familien ihre toten Angehörigen beisetzen können.
Die Übergabe erfolgte einen Tag, nachdem die Hamas 20 Geiseln freigelassen und die sterblichen Überreste von vier Menschen übergeben hatte - drei Israelis und ein Student aus Nepal. Israel hat außerdem knapp 2000 palästinensische Gefangene freigelassen.
14. Oktober, 17.20 Uhr: Falschmeldung über Hamas-Geiseln verbreitet sich im Netz
Alle weiblichen Geiseln getötet? Eine irreführende Behauptung verbreitet sich im Zusammenhang mit Freilassung der verbliebenen Hamas-Geiseln auf Social Media.
Die Fakten zeigen ein anderes Bild: Tatsächlich waren die am 13. Oktober freigelassenen Hamas-Geiseln ausschließlich Männer. Frauen waren aber schon im Rahmen früherer Vereinbarungen freigekommen.
Insgesamt hatten die Hamas und weitere Terroristen am 7. Oktober 2023 bei ihrem Angriff auf Israel nach Angaben der UN 251 Menschen den Gazastreifen verschleppt. Unter den Geiseln waren 90 Frauen sowie 36 Minderjährige.
Bis zum 30. April 2024 waren 48 der entführten Frauen wieder in Israel. Die letzten beiden lebenden, weiblichen Geiseln wurden am 30. Januar 2025 freigelassen. Zwölf Frauen überlebten die Gefangenschaft nicht. Die große Mehrheit – 78 Frauen – kam frei.
14. Oktober, 15.55 Uhr: Nur vier Geisel-Leichen übergeben – bleibt Rafah vorerst zu?
Die israelischen Sicherheitsbehörden empfehlen nach israelischen Medienberichten, eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten erst nach Rückführung aller Leichen der Geiseln zu ermöglichen.
Entgegen der Vereinbarung mit Israel übergab die islamistische Hamas bisher erst vier von 28 Leichen. Die Terrororganisation erklärte dazu, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg in dem Küstenstreifen zu lokalisieren.
Der israelische Kan-Sender berichtete, die Empfehlung der Sicherheitsbehörden an die politische Führung laute auch, die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen bis zur Übergabe aller Leichen nicht in vollem Umfang zu erlauben. Im Rahmen der Vereinbarung waren die Hilfslieferungen ausgeweitet worden.
14. Oktober, 15.15 Uhr: Sportgerichtshof lehnt Anträge ab: Turn-WM ohne Israel
Israel ist mit seinen Anträgen vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas gescheitert und bleibt von der Turn-WM in Jakarta ausgeschlossen. Das muslimisch geprägte Gastgeberland Indonesien will einen Start der israelischen Riege um Weltmeister Artem Dolgopyat verhindern und verweigert den Israelis ein Visum, um für die Wettkämpfe vom 19. bis 25. Oktober einzureisen.
Israels WM-Teilnahme war in Indonesien auf große Ablehnung gestoßen. Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Indonesien unterstützt dabei die Palästinenser. Justizminister Yusril Ihza Mahendra stellte dabei klar, dass die israelische Mannschaft trotz der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zu einem Waffenstillstand nicht ins Land gelassen werde.
14. Oktober, 15 Uhr: EU besorgt über Todesfälle in Gaza
Berichte über Gewalt zwischen Hamas-Mitgliedern und bewaffneten Clans im Gazastreifen sorgen in der EU für Beunruhigung.
"Die Europäische Union ist besorgt über die Berichte, die wir gesehen haben, wonach es in Gaza aufgrund von Zusammenstößen zwischen Hamas und Bandenmitgliedern zu mehreren Todesfällen gekommen ist", sagte ein Sprecher der EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in Brüssel.
Es gibt auch Berichte, denen zufolge die Hamas zudem brutal gegen Menschen vorgeht, denen sie Kollaboration mit Israel vorwirft.
14. Oktober, 14.50 Uhr Berichte über Exekutionen der Hamas
Berichte über Exekutionen durch die Hamas und Schießereien mit rivalisierenden Kräften beunruhigen Menschen im Gazastreifen und auch international.
Auf der Plattform X wurde ein Video veröffentlicht, das eine Gruppen-Erschießung von rund acht Personen auf einem Platz südlich von der Stadt Gaza zeigen soll. Umringt ist der Platz von einer großen Menge Schaulustiger.
Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur telefonisch, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Die Echtheit des Videos und die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Es ist unbekannt, wie die Hamas Hinrichtungskandidaten auswählt. Faire Gerichtsverfahren gibt es nicht. In nicht unmittelbar überprüfbaren Videos ist zu sehen, dass einige der Opfer vor ihrer Erschießung offenbar gefoltert wurden. Unbestätigten Berichten zufolge soll es Schnellprozesse geben, bei denen Mitglieder des Hamas-Sicherheitsapparats die Todesurteile fällen.
14. Oktober, 14.25 Uhr: Steinmeier zu Nahost: Europäer müssen ihren Beitrag leisten
Die europäischen Staaten müssen nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) jetzt rasch zur Verbesserung der humanitären Lage im Gaza-Streifen beitragen.
"Wir Europäer müssen sehen, dass wir unseren Anteil an der Konsolidierung, an der Beruhigung der Gesamtsituation leisten", sagte Steinmeier am Rande eines Besuchs in Andernach in Rheinland-Pfalz.
"Der Prozess, der jetzt vor uns allen liegt, nicht nur vor dem amerikanischen Präsidenten, wird schwierig genug sein." In der derzeitigen Phase sei wichtig, "dass wir schnell beitragen zur Verbesserung der humanitären Situation". Deutschland habe sich dazu bereit erklärt.
14. Oktober, 13.15 Uhr: Spanien hält an Genozid-Vorwurf fest
Spanien hielt trotz der Waffenruhe am Genozid-Vorwurf gegen Israel und dem Waffenembargo fest.
"Frieden kann nicht Vergessen oder Straflosigkeit bedeuten", sagte Regierungschef Pedro Sánchez in einem Interview des Senders Cadena Ser. "Die Hauptverantwortlichen für den Völkermord in Gaza werden sich vor Gericht verantworten müssen."
14. Oktober, 13 Uhr: Übergabe von Leichen in Gaza kann Wochen dauern
Die Übergabe der Leichen von verstorbenen Geiseln im Gazastreifen könnte nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Tage oder Wochen dauern.
Angesichts der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur im Gazastreifen sei es teils schwierig, die sterblichen Überreste zu lokalisieren, sagte IKRK-Sprecher Christian Cardon in Genf.
"Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass dies viel mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, da es schwierig ist, die menschlichen Überreste in Gaza zu finden, die sich möglicherweise unter den Trümmern befinden", sagte Cardon. Es sei auch nicht auszuschließen, dass manche Leichen nie gefunden würden.
14. Oktober, 12.45 Uhr: Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Das UN-Entwicklungsprogramm drängt nach der Waffenruhe im Gazastreifen auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus.
In dem Küstengebiet müssten nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur weggeschafft werden, sagt der Vertreter für die palästinensischen Gebiete, Jaco Cilliers. Er sprach von Jerusalem aus mit Reportern in Genf. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar (17,3 Mrd. Euro) dafür nötig.
14. Oktober, 10.47 Uhr: Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza trotz der Waffenruhe sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet worden.
Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe.
Da sich die Personen auch auf mehrmalige Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und "die Bedrohung beseitigt" worden. Die Armee rief die Bevölkerung des Küstenstreifens erneut auf, sich nicht israelischen Stellungen zu nähern.
14. Oktober, 6.21 Uhr: Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas
Nach der Freilassung der letzten lebenden Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen warnt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) vor einer andauernden Bedrohung durch die Terrororganisation.
"Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht", sagte Macron nach der Besiegelung der Waffenruhe im ägyptischen Scharm el Scheich.
13. Oktober, 18.56 Uhr: Hamas übergibt zwei tote Geiseln ans Rote Kreuz
Die islamistische Hamas hat dem Roten Kreuz im Gazastreifen zwei Särge mit den sterblichen Überresten toter Geiseln übergeben. Das teilte die israelische Armee mit.
Den Informationen zufolge soll es am Montag noch eine weitere Übergabe der Särge zweier toter Geiseln geben.
Am Morgen waren die 20 lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas übergeben worden. Sie sind mittlerweile in israelischen Krankenhäusern und wieder mit ihren Familien vereint.
Für Empörung sorgte in Israel, dass die Hamas lediglich 4 der 28 toten Geiseln übergeben würde. Die Vereinbarung über die Waffenruhe im Gaza-Krieg sieht vor, dass - neben den Überlebenen - sämtliche tote Geiseln ausgehändigt werden.
13. Oktober, 18.39 Uhr: Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg
Die Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist von den Vermittlerstaaten bei einer Zeremonie in Ägypten formell besiegelt worden.
Die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten in Scharm el Scheich eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll. Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren.
13. Oktober, 17.41 Uhr: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen
US-Präsident Donald Trump zufolge laufen bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gaza-Kriegs.
Auf eine Frage von Journalisten, wann die zweite Phase der Verhandlungen beginne, sagte der Republikaner bei seinem Besuch in Ägypten: "Sie hat begonnen."
Als längerfristige Ziele sind in dem von Trump vorgelegten Plan die Entwaffnung von Terrorgruppen im Gazastreifen und die Bildung einer technokratischen Führung im Gazastreifen ohne Hamas-Mitglieder vorgesehen.
13. Oktober, 16.47 Uhr: Trump beim "Gipfel für den Frieden" gelandet
Nach seinem Kurzbesuch in Israel ist US-Präsident Donald Trump in Ägypten gelandet. Seine Regierungsmaschine "Air Force One" landete im Urlauberort Scharm el Scheich am Roten Meer.
Trump leitet gemeinsam mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen "Gipfel für den Frieden", um das Abkommen zwischen der Hamas und Israel formell zu besiegeln. Den ägyptischen Gastgebern zufolge soll es Gespräche über eine Festigung der Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien geben und zum Wiederaufbau des Gazastreifen.
Ägyptens Präsidentenamt bezeichnet den Gipfel als eine "Einigung über das Ende des Kriegs in Gaza".
13. Oktober, 16.03 Uhr: Trump fordert Palästinenser auf, sich von Terror und Gewalt abzuwenden
US-Präsident Donald Trump hat die Palästinenser im Gazastreifen dazu aufgerufen, sich nach dem Krieg um ihre eigene Stabilität, Sicherheit, Würde und wirtschaftliche Entwicklung zu kümmern.
"Die Entscheidung für die Palästinenser könnte nicht klarer sein: Das ist ihre Chance, sich für immer von ihrem Pfad von Terror und Gewalt abzuwenden", sagte Trump vor dem israelischen Parlament, der Knesset.
"Anstatt zu versuchen, Israel zu zerstören, ist es jetzt an der Zeit, sich auf den Aufbau des eigenen Volkes zu konzentrieren."
13. Oktober, 15.27 Uhr: Hamas bestätigt Übergabe von vier Leichen
Die islamistische Hamas hat die Übergabe von nur vier der 28 toten Geiseln an Israel bestätigt.
Die Terrororganisation veröffentlichte auf Telegram die Namen von vier Menschen, deren sterbliche Überreste im Rahmen eines Deals übergeben werden sollten. Darunter war auch ein Student aus Nepal.
Auch das Forum der Geiselfamilien hatte zuvor mitgeteilt, sie hätten Informationen, dass die sterblichen Überreste von nur vier Geiseln übergeben werden sollen. Das israelische Militär war bereits davon ausgegangen, dass heute nicht alle Leichen übergeben werden können. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas hatte eigentlich die Übergabe aller 28 vorgesehen.
13. Oktober, 15.21 Uhr: Merz: "Der Krieg in Gaza ist zu Ende"
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die ersten Schritte im Friedensprozesses zwischen Israel und der islamistischen Hamas als historisch gewürdigt.
"Der 13. Oktober 2025 wird ein wichtiger Tag in den Geschichtsbüchern sein - für diese Region, aber auch für die ganze Welt. Der Krieg in Gaza ist zu Ende", sagte der Kanzler im ägyptischen Scharm el Scheich, wo am Nachmittag eine Zeremonie zur Besiegelung der Waffenruhe nach zwei Jahren Krieg stattfinden soll. Es sei gelungen, "den Konflikt jedenfalls für heute zu beenden".
13. Oktober, 15 Uhr: Trump - Staaten im Nahen Osten wollen Entwaffnung der Hamas
Eine Vielzahl an Staaten im Nahen Osten will die islamistische Terrororganisation Hamas nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump entwaffnet sehen.
"Praktisch die gesamte Region hat den Plan gebilligt, Gaza sofort zu entmilitarisieren, die Hamas zu entwaffnen und Israels Sicherheit in keiner Weise mehr zu bedrohen", sagte er vor dem israelischen Parlament, der Knesset.
Kurz zuvor hatte Trump während seines Flugs nach Israel nach Angaben mitreisender Journalisten gesagt, dass seine Regierung der Hamas die Erlaubnis erteilt habe, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, nach Monaten des Kriegs wieder Ordnung herzustellen.
13. Oktober, 14.35 Uhr: Geisel-Freilassung - Führende Aktivistin sieht Sohn wieder
Eine der führenden Figuren der Protestbewegung der israelischen Geiselfamilien hat ihren Sohn nach seiner Freilassung durch die Hamas wieder in die Arme geschlossen.
Israelische Medien veröffentlichten ein Video von dem emotionalen Wiedersehen der Aktivistin Einav Zangauker und ihrem Sohn Matan. "Mein Leben, mein Leben", sagt sie ihm dabei immer wieder, während sie ihn umarmt. "Du bist ein Champion, du bist ein Held."
Zangauker hatten sich seit seiner Entführung durch Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 unermüdlich für seine Freilassung eingesetzt. Sie wurde dabei auch als scharfe Kritikerin des Vorgehens der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekannt.
13. Oktober, 14.30 Uhr: Erste Palästina-Terroristen wieder frei
Erste Busse mit Freigelassenen aus dem Ofer-Gefängnis bei Jerusalem trafen in Ramallah im Westjordanland ein, wie auf TV-Bildern zu sehen war.
Kurz vor der Abfahrt der Busse hatten israelische Sicherheitskräfte Tränengas und Schallgranaten gegen Wartende und Journalisten eingesetzt, wie Fernsehbilder zeigten.
In Ramallah, wo die Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ihren Sitz hat, wurden die Freigelassenen von Angehörigen und Freunden in Empfang genommen und nach Hause begleitet. Es handelte sich um Häftlinge, die zu langen Freiheitsstrafen verurteilt waren. Es waren mehrere Dutzend. Die Zahl war zunächst unklar. Feiern und Freudenfeste hatte Israel wie schon bei früheren Freilassungen von Häftlingen strikt untersagt.
13. Oktober, 13.37 Uhr: Zwischenfall während Trumps Rede in der Knesset
Bei der Ansprache von US-Präsident Donald Trump (79) im israelischen Parlament ist es zu einem Zwischenfall gekommen.
Zwei Abgeordnete einer linksorientierten Oppositionspartei wurden plötzlich unter großem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden sei. Trump sagte zu der Entfernung der Störer: "Das war sehr effizient."
13. Oktober, 13.35 Uhr: Hamas will heute offenbar nur vier von 28 toten Geiseln übergeben
Die Geiselfamilien haben nach eigenen Angaben erfahren, dass die islamistische Hamas heute nur 4 von 28 toten Geiseln an Israel übergeben will.
Eine offizielle Bestätigung für die Angaben, die das Forum der Geiselfamilien auf der Plattform X machte, gibt es noch nicht. Das israelische Militär war jedoch nicht davon ausgegangen, dass heute alle Leichen übergeben werden können. So hatte es das Abkommen zwischen Israel und der Hamas eigentlich vorgesehen.
13. Oktober, 13.25 Uhr: Trump spricht von neuer Ära in Nahost
US-Präsident Donald Trump (79) sieht mit dem Gaza-Abkommen eine neue Ära des Friedens im Nahen Osten anbrechen.
Dieser Tag markiere nicht nur das Ende eines Krieges, sondern auch "das Ende einer Zeit von Terror und Tod", sagte Trump beim Auftritt im israelischen Parlament, der Knesset. Es sei der Beginn einer "dauerhaften Harmonie" für Israel und andere Länder, der Beginn eines neuen Nahen Ostens.
13. Oktober, 13.02 Uhr: Netanjahu doch nicht bei Gipfel in Ägypten dabei
Entgegen den Angaben aus Ägypten reist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) nicht zum internationalen Gipfeltreffen, wo der Durchbruch in den Verhandlungen zum Gaza-Krieg gefeiert werden soll.
Netanjahu habe US-Präsident Donald Trump (79) für eine Einladung nach Ägypten gedankt, könne aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) die Reise nicht antreten, teilte sein Büro mit. Keine Stunde vor der Mitteilung hatte das ägyptische Präsidialamt mitgeteilt, Netanjahu werde nach Scharm el Scheich reisen. Später bestätigte das Amt die Absage.
13. Oktober, 12.58 Uhr: Trump will Freigelassene im Krankenhaus besuchen
US-Präsident Donald Trump (79) will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen.
Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.
13. Oktober, 12.02 Uhr: Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt.
Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. "Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist", schrieb die Hamas weiter.
Im Gegenzug für 48 Geiseln - 20 von ihnen sind noch am Leben - muss Israel laut Vereinbarung fast 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen. Auch danach verbleiben aber weiterhin Tausende von Palästinensern inhaftiert in israelischen Gefängnissen.
13. Oktober, 12 Uhr: Israel beginnt mit Freilassung von Palästinensern
Israel hat mit der Freilassung palästinensischer Gefangener und Häftlinge begonnen.
Erste Busse mit Freigelassenen haben das Ofer-Gefängnis im Westjordanland bei Jerusalem verlassen, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Sie sollten die Menschen nach Ramallah im Westjordanland bringen. Die Armee hatte in den vergangenen Tagen Angehörige der Freigelassenen gewarnt, jegliche Freudenfeiern seien strikt verboten.
13. Oktober, 11.13 Uhr: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel
Nach 738 Tagen Gefangenschaft sind alle von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln nach übereinstimmenden Medienberichten nach Israel zurückgekehrt.
Die letzten 13 Männer waren zuvor im Gazastreifen von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden.
13. Oktober, 11.11 Uhr: Hamas will alles fürs Überleben der Geiseln getan haben
Die Hamas hat nach eigener Darstellung alles in ihrer Kraft stehende für das Überleben der Geiseln im Gazastreifen getan.
Sie habe "alle Anstrengungen unternommen, um das Leben der (israelischen) Gefangenen zu bewahren", teilte die Hamas mit. Israel sei es in zwei Jahren Krieg und Zerstörung nicht gelungen, die Geiseln mit Gewalt zu befreien. Nach Darstellung der Hamas mussten sich am Ende Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) und dessen Armee den Bedingungen der Hamas beugen.
Die Geiseln wurden während ihrer Gefangenschaft anders als von der Hamas dargestellt unter schlimmsten Bedingungen gehalten. Sie hatten keinen Kontakt zu ihren Familien oder der restlichen Außenwelt. Freigelassene Geiseln berichteten zudem von Misshandlungen, Schlägen, mangelnder Versorgung mit Essen und Wasser sowie Haft in Tunneln unter dem Kriegsgebiet. Zudem gab es Bericht von sexueller Gewalt und erzwungener Nacktheit.
13. Oktober, 11.07 Uhr: Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich reisen.
Dies berichteten mehrere israelischen Medien übereinstimmend.
13. Oktober, 10.58 Uhr: Trump erhält höchste staatliche Auszeichnung in Ägypten
US-Präsident Donald Trump (79) soll bei seinem Besuch in Ägypten den Nil-Orden und damit die höchste staatliche Auszeichnung des Landes erhalten.
In Anerkennung seiner "herausragenden Beiträge zur Unterstützung der Friedensbemühungen, der Entschärfung von Konflikten und zuletzt seiner entscheidenden Rolle bei der Beendigung des Krieges im Gazastreifen" wolle ihm Präsident Abdel-Fattah al-Sisi (70) den Orden verleihen, teilte das Präsidentschaftsbüro mit.
13. Oktober, 10.52 Uhr: Deutsch-israelische Zwillinge sehen sich erstmals wieder
Nach ihrer Freilassung aus zweijähriger Geiselhaft haben sich die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals wiedergesehen.
Die 28-Jährigen waren am 7. Oktober 2023 aus einem israelischen Grenzort entführt und getrennt voneinander festgehalten worden. Die beiden gehören zu insgesamt vier Geiseln auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, die von der islamistischen Terrororganisation freigelassen wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Israel veröffentlichte die Armee ein Bild, das ihr Wiedersehen dokumentiert.
13. Oktober, 9.51 Uhr: Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen
Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden.
Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.
13. Oktober, 9.47 Uhr: Trump bezeichnet Gaza-Deal als "größte Sache" seines Lebens
Die Einigung zwischen der Hamas und Israel im Gaza-Krieg ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump (79) der womöglich größte Erfolg seiner Karriere.
Das Abkommen "könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war", sagte Trump einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios heute auf dem Weg in den Nahen Osten.
13. Oktober, 9.23 Uhr: Hamas-Geiseln telefonieren vor Freilassung mit Angehörigen
Kurz vor ihrer erwarteten Freilassung haben einige Geiseln in Gewalt der Hamas Berichten zufolge per Video mit ihren Angehörigen telefonieren können.
Israelische Medien veröffentlichten Bilder der Gespräche, auch Videos davon tauchten in sozialen Medien auf. Für die Geiseln war es wohl der erste Kontakt mit ihren Familien nach Gefangenschaft seit zwei Jahren, in der sie komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Die Videos dienen als Propaganda für die islamistische Terrororganisation, die sich damit als menschlich inszenieren kann. Bei den Bildern der Gespräche sind teilweise Hamas-Mitglieder im Hintergrund zu sehen.
13. Oktober, 9.18 Uhr: Rotes Kreuz auf Weg zu weiterer Geisel-Übergabe
Nach der Freilassung der ersten sieben Geiseln durch die islamistische Hamas steht im Gazastreifen die Übergabe von weiteren Entführten kurz bevor.
Nach vorliegenden Informationen sei das Rote Kreuz auf dem Weg zu einem weiteren Treffpunkt im südlichen Teil des von Israel abgeriegelten Küstengebiets, teilte die israelische Armee am Morgen mit.
Dort sollen mehrere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden, hieß es weiter. Kurz zuvor waren die ersten sieben Geiseln nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück nach Israel gebracht worden.
13. Oktober, 9.01 Uhr: US-Präsident Trump in Israel gelandet
US-Präsident Donald Trump (79) ist zum Auftakt seiner Nahost-Reise auf dem Flughafen Ben Gurion in Israel gelandet.
Der Republikaner stieg aus der Air Force One aus, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.
13. Oktober, 8.58 Uhr: Erste Geiseln zurück in der Heimat
Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück in Israel.
Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran hätten gemeinsam mit dem israelischen Militär die Grenze nach Israel überschritten, teilte die Armee am Morgen mit. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis. Die israelische Regierung umarme die Freigekommenen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) am Morgen in einer Mitteilung. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten.
13. Oktober, 8.53 Uhr: Außenminister Wadephul von Geisel-Freilassung sehr bewegt
Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) nennt die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "sehr bewegend".
"Ein Moment der Freude, aber auch ein Moment der Beklommenheit, denn wir wissen natürlich, dass manche wirklich nur noch als Tote zurückkehren", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Es ist sehr bewegend, weil unter den Freigelassenen ja auch etliche sind, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben."
13. Oktober, 8.44 Uhr: Hamas verpflichtet sich zu Waffenruhe
Nach Freilassung der ersten von der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hat die islamistische Hamas sich der Waffenruhe mit Israel verpflichtet.
"Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel) daran hält", teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.
13. Oktober, 8.29 Uhr: Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee.
Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit.
13. Oktober, 8.11 Uhr: Geiseln konnten selbstständig in Rot-Kreuz-Autos steigen
Die ersten sieben Geiseln, die von der Hamas an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, sind laut einem Medienbericht in gutem Zustand.
Der TV-Sender N12 berichtete, alle sieben befänden sich in Fahrzeugen des Roten Kreuzes im Gazastreifen. Sie sollten bald der israelischen Armee übergeben werden.
13. Oktober, 7.54 Uhr: Jubel in Israel nach Beginn der Geisel-Freilassung
In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt.
Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Morgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus.
13. Oktober, 7.42 Uhr: Übergabe-Operation für Geiseln im Gazastreifen gestartet
Die komplizierte Operation zur Übergabe der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln aus Israel hat begonnen. Das teilt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit.
"Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat eine mehrphasige Operation gestartet, um die Freilassung und Überstellung von Geiseln und Häftlingen im Rahmen eines Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas zu erleichtern", teilt die Organisation mit. "Das IKRK wird auch die Überführung der sterblichen Überreste der Verstorbenen erleichtern, damit die Familien ihre Angehörigen in Würde beerdigen können."
Das IKRK betont seine Rolle als neutraler Vermittler, der in die Verhandlungen über die Freilassung nicht beteiligt war. Es sei Aufgabe der Parteien, für Sicherheit und Würde zu sorgen. Das IKRK werde aus Respekt vor den Betroffenen weder Bilder von den Freigelassenen noch Videos von der Übergabe veröffentlichen, teilte es mit.
13. Oktober, 7.27 Uhr: Drei Deutsch-Israelis bereits wieder frei
Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden.
Insgesamt sollen heute 20 lebende Geiseln freikommen, darunter die Deutsch-Israelis Alon Ohel, Rom Braslavski sowie Ziv und Gali Berman. Drei der vier Deutsch-Israelis kamen den Medienberichten zufolge bereits bei der ersten Übergabe frei.
13. Oktober, 7.14 Uhr: Geisel-Übergabe im Gazastreifen hat begonnen
Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen.
Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.
13. Oktober, 7.10 Uhr: Hamas veröffentlicht Namensliste von 20 lebenden Geiseln
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat vor der erwarteten Freilassung eine Namensliste von 20 lebenden Geiseln veröffentlicht.
Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, habe "beschlossen, die folgenden lebenden zionistischen Gefangenen freizulassen", lautete die Überschrift der auf Telegram übermittelten Liste. Die Namen der Freizulassenden entsprechen den bisher bekannten.
Auf der Liste sind auch die Namen der 28 Jahre alten Zwillinge Gali und Ziv Berman, Alon Ohel (24) und Rom Braslavski (21), die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
13. Oktober, 6.11 Uhr: Freilassung der Geiseln am Morgen erwartet
Laut der "Times of Israel" wird erwartet, dass die islamistische Hamas gegen 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MESZ) mit der Freilassung der lebenden Geiseln beginnt.
Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute - und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist - übergeben kann. Es besteht in Israel die Sorge, dass die Hamas in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht alle Leichen finden kann oder dies behauptet.
12. Oktober, 20.53 Uhr: Netanjahu spricht vor Geisel-Übergabe von historischem Ereignis
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu (75) hat vor der erwarteten Übergabe der Geiseln aus dem Gazastreifen von einem "historischen Ereignis" gesprochen.
"Morgen ist der Beginn eines neuen Weges. Ein Weg des Aufbaus, ein Weg der Heilung", sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Der Tag werde neben der Freude über die Rückkehr der entführten Geiseln aber auch von Trauer über "die Freilassung der Mörder" geprägt sein, fügte er in offensichtlicher Anspielung auf die palästinensischen Gefangenen hinzu, die Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen will.
Israel habe mit vereinten Kräften enorme Siege errungen, betonte Netanjahu. Doch der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, so der Regierungschef.
12. Oktober, 18.02 Uhr: Israels Präsident hinterlässt in Klinik Botschaft an Geiseln
Der israelische Präsident Izchak Herzog (65) hat sich im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv über die Vorbereitungen auf die Aufnahme der Geiseln nach der geplanten Übergabe durch die islamistische Hamas informiert.
"Das Wichtigste ist, dass wir alle zu Hause wiedersehen, dass alle sicher zurückkehren und dass das israelische Volk gute Nachrichten erhält", sagte er einem Bericht des Nachrichtenportals "ynet" zufolge bei dem Besuch.
Herzog hinterließ den Geiseln, die im Ichilov-Krankenhaus in Empfang genommen werden sollen, eine Willkommens-Nachricht: "Wie gut, dass Sie nach Hause gekommen sind."
12. Oktober, 15.13 Uhr: Israel zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit
Israel ist nach Worten des Regierungschefs Benjamin Netanjahu (75) zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit, die von der islamistischen Hamas freigelassen werden sollen.
Netanjahus Büro teilte mit, der Ministerpräsident habe in der Frage mit dem Geisel-Beauftragten Gal Hirsch gesprochen. "Israel ist vorbereitet und bereit, alle unsere Geiseln sofort in Empfang zu nehmen", sagte Netanjahu demnach.
12. Oktober, 15.12 Uhr: Iran - Zustimmung zur Gaza-Einigung kein Rückhalt für US-Politik
Die grundsätzliche Zustimmung des Irans zum Gaza-Abkommen darf laut Außenminister Abbas Araghtschi nicht als Unterstützung für die Nahostpolitik von US-Präsident Donald Trump (79) missverstanden werden.
"Herr Trump bringt seine bevorzugten Positionen in unterschiedlichen Formaten zum Ausdruck – diese stehen jedoch meist im Widerspruch zu unseren ideologischen Überzeugungen", sagte Araghtschi im staatlichen Fernsehen.
12. Oktober, 12.22 Uhr: Rückkehr nach Gaza – Hoffnung in der Trümmerlandschaft
Seit Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg sind bereits Hunderttausende Palästinenser in den weitgehend zerstörten Norden des Gazastreifens zurückgekehrt.
Viele reagierten schockiert auf das Ausmaß der Zerstörungen - zahlreiche Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes sind seit Freitag mehr als 300 000 Menschen in den Norden des Küstenstreifens zurückgekehrt.
12. Oktober, 12.20 Uhr: Rafah-Grenzübergang könnte Dienstag für Fußgänger öffnen
Der einzige Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, Rafah, könnte nach übereinstimmenden Angaben aus israelischen und ägyptischen Sicherheitskreisen bald wieder teilweise geöffnet werden.
Aus palästinensischen Quellen hieß es, die Verwaltung werde gemeinsam von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die eigentlich nur im Westjordanland regiert, und einer EU-Mission übernommen.
12. Oktober, 12.19 Uhr: Merz reist nach Ägypten zur Gaza-Friedensfeier
Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Montag nach Ägypten zu einem Spitzentreffen von gut 20 Staats- und Regierungschefs, wo feierlich das Abkommen über eine Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg unterzeichnet werden soll.
"Deutschland wird sich bei der Umsetzung des Friedensplans engagieren, zunächst vor allem für die Einhaltung eines stabilen Waffenstillstands und für humanitäre Hilfe", erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. "Der Bundeskanzler unterstreicht mit der morgigen Reise dieses Engagement."
12. Oktober, 12.14 Uhr: Kairo - Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei Gaza-Friedensfeier
Die ägyptische Regierung erwartet bei dem Friedensgipfel zur Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg am Montag Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Staaten.
Das von US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi organisierte Treffen soll nachmittags im Badeort Scharm el-Scheich stattfinden, wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte. In einer Zeremonie soll dann der Friedensplan unterzeichnet werden, dem Israelund die islamistische Hamas Ende der Woche zugestimmt haben.
12. Oktober, 10.22 Uhr: Alle Hamas-Tunnel müssen zerstört werden
Auch nach der Waffenruhe mit der islamistischen Hamas plant Israel die Zerstörung aller verbliebenen unterirdischen Tunnel im Gazastreifen, in denen sich die Kämpfer der Terrororganisation verschanzt haben.
Verteidigungsminister Israel Katz schrieb dazu auf der Plattform X: "Die große Herausforderung Israels nach der Phase der Rückführung der Geiseln wird die Zerstörung aller Terrortunnel der Hamas im Gazastreifen sein."
12. Oktober, 10.20 Uhr: Sorge in Israel - Hamas übergibt wohl nicht alle Geisel-Leichen
Israel bereitet sich nicht nur auf die Aufnahme von lebenden Geiseln vor, sondern auch auf die Identifikation von Leichen.
Laut Vereinbarung muss die islamistische Hamas auch die sterblichen Überreste übergeben. Das Ministerium für religiöse Dienste habe entsprechende Vorbereitungen abgeschlossen, berichtete die "Jerusalem Post" unter Berufung auf den Rundfunksender Kan.
Der Generaldirektor des Ministeriums, Jehuda Avidan, sagte demnach, es bestehe die Sorge, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne. Als Hintergrund waren in Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten.
12. Oktober, 7.16 Uhr: Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset
Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen.
Das teilte das Weiße Haus mit. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen.
12. Oktober, 7.11 Uhr: Banges Warten auf Geiseln und bittere Rückkehr in Ruinen
Gut zwei Jahre nach dem Oktober-Massaker der Hamas und dem Beginn des Gaza-Kriegs warten Angehörige, Freunde und ganz Israel gebannt auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.
Die islamistische Hamas hat im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plans für einen dauerhaften Frieden die Übergabe aller verbliebenen Geiseln in ihrer Gewalt angekündigt. Die Frist hierfür endet am Montag.
12. Oktober, 7.08 Uhr: Hamas nicht bei Unterzeichnung von Gaza-Deal
Bei der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens wird die islamistische Hamas nach eigenen Angaben nicht vertreten sein.
"Nur die Vermittler sowie amerikanische und israelische Regierungsvertreter werden anwesend sein", hieß es aus Kreisen der Organisation. Neben den USA und Ägypten hat Katar zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Israel und die Hamas haben keine direkten Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs geführt.
12. Oktober, 7.05 Uhr: Trumps Tochter mit Botschaft ihres Vaters an Geiselfamilien
Die Tochter von US-Präsident Donald Trump (79), Ivanka (43), hat vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln eine Botschaft ihres Vaters auf einer Kundgebung in Tel Aviv übermittelt.
"Der Präsident wollte, dass ich das mit Ihnen teile, wie er es schon so vielen von Ihnen persönlich gesagt hat: Er sieht Sie, er hört Sie. Er steht Ihnen bei", sagte die Präsidententochter an die Familien der Geiseln gerichtet.
11. Oktober, 22.26 Uhr: US-Sondergesandter und Trumps Schwiegersohn besuchen Gazastreifen
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner (44), haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht.
Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper (58) vom US-Zentralkommando. Israels Streitkräfte veröffentlichten Fotos und Videos von dem Feldbesuch.
Der Zugang zum Gazastreifen wird vollständig von Israel kontrolliert, das eine Blockade zu See, Luft und Boden verhängt hat. Besuche von solch ranghohen Regierungsvertretern sind äußert selten. Internationalen Journalisten wird der unabhängige Zugang trotz wiederholter Forderungen von Presseverbänden und Redaktionen verwehrt.
11. Oktober, 19.32 Uhr: Macron reist Montag zu Gaza-Gipfel
Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen.
Bei diesem Treffen soll über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden. Laut Mitteilung des Élysée-Palasts ist der Termin für kommenden Montag geplant.
11. Oktober, 17.45 Uhr: Ausschreitungen bei antiisraelischen Protesten
Bei antiisraelischen Protesten in Pakistan ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.
Medienberichten zufolge beteiligten sich Tausende Anhänger der islamistischen Partei Tehreek-e Labbaik Pakistan (TLP) an den Protestaktionen.
Die TLP hatte am Donnerstag in der östlichen Stadt Lahore dazu aufgerufen, in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Islamabad zu fahren, um dort vor der US-Botschaft zu demonstrieren. Die Kundgebung soll sich gegen die mit Hilfe der US-Regierung vermittelte Einigung zwischen Israel und den Palästinensern im Gaza-Krieg richten. Das Abkommen benachteiligt nach Ansicht der TLP die Palästinenser.
11. Oktober, 16.30 Uhr: Selenskyj gratuliert Trump zu Gaza-Vermittlung
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47) hat Donald Trump (79) zu dessen Vermittlungserfolg im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der Hamas gratuliert.
"Das ist ein starkes Ergebnis", schrieb der 47-Jährige auf Telegram nach seinem Telefonat mit dem US-Präsidenten.
Der Erfolg in Nahost könne auch an anderer Stelle wiederholt werden, so Selenskyj. "Wenn es möglich ist, den Krieg in dieser Region (Nahost) zu stoppen, dann können sicherlich auch andere Kriege gestoppt werden, wie etwa dieser Krieg mit Russland."
11. Oktober, 15.28 Uhr: Gaza-Gipfel in Ägypten geplant mit Trump und al-Sisi
Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich geplant.
Den Vorsitz sollen dabei US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben, wie das Außenministerium in Kairo mitteilte. Die Außenminister beider Länder, Marco Rubio und Badr Abdel-Atti, hätten in einem Telefonat die Vorbereitungen dazu besprochen. Ein Tag für das Gipfeltreffen wurde nicht genannt.
11. Oktober, 15.27 Uhr: WFP hat Lebensmittel für 1,6 Millionen im Gazastreifen parat
Tonnenweise Lebensmittel sind bereits auf den Weg zum Gazastreifen.
Die Lastwagen seien von Ägypten, Jordanien und aus dem von Israel besetzten Westjordanland unterwegs, berichtete das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), die größte humanitäre Organisation der Welt.
Sie habe genügend Lebensmittel in der Region, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen für bis zu drei Monate zu versorgen, wenn Israel vollen Zugang gewährt, so das WFP.
11. Oktober, 12.11 Uhr: Israel greift Ziele im Libanon an
Während im Gaza-Krieg eine Waffenruhe in Kraft getreten ist, greift das israelische Militär erneut Ziele im Libanon an.
Bei den Angriffen im Süden des Landes wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut eine Person getötet und sieben weitere verletzt.
11. Oktober, 12.10 Uhr: Mit der Waffenruhe im Gaza-Krieg ist die Freilassung aller 20 Geiseln geplant
Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sollen nun zügig alle von Islamisten verschleppten Geiseln freigelassen werden.
Medien in Israel zufolge könnten die Männer schon am Sonntag zurückkehren. US-Präsident Donald Trump erwartet die Übergabe nach eigenen Worten am Montag oder Dienstag. Insgesamt sind noch 48 Menschen in der Gewalt der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, von denen 20 noch am Leben sein sollen
11. Oktober, 7.33 Uhr: Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an
US-Präsident Donald Trump (79) wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen.
Außerdem werde er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Station machen, kündigte der Republikaner im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Genaue Termine für die einzelnen Stationen nannte er nicht. In die USA zurückkehren will Trump voraussichtlich am Dienstagabend.
Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von Trump vorgeschlagenen und von Israels Regierung sowie der Islamistenorganisation Hamas unterstützten Friedensplan zur Freilassung der aus Israel entführten Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen.
11. Oktober, 7.30 Uhr: Von Hamas kontrollierte Behörde meldet Rückkehrwelle nach Nord-Gaza
Seit dem Beginn einer Waffenruhe im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump (79) vermittelten Friedensplans sind nach palästinensischen Angaben Zehntausende Menschen in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt.
Rund 200.000 im Krieg vertriebene Palästinenser sollen demnach dorthin zurückgekommen sein, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen mit. Israels Armee wollte sich auf Anfrage nicht zu der Mitteilung äußern.
10. Oktober, 21.18 Uhr: Von Hamas kontrollierter Zivilschutz meldet viele geborgene Leichen
Seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe im Gaza-Krieg hat der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen eigenen Angaben zufolge etliche Leichen geborgen.
Helfer hätten 81 Tote unter Trümmern hervorgeholt, teilte ein Sprecher der Organisation mit. Demnach wurden allein in der Stadt Gaza die sterblichen Überreste von 73 Palästinensern geborgen.
Es war zunächst unklar, wann genau die Menschen ums Leben kamen. Auch über ihre Identität wurde zunächst nichts bekannt. Laut dem Sprecher könnten noch Tausende Leichen verschüttet sein. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig verifizieren. Der Gazastreifen ist während des Kriegs großflächig zerstört worden.
10. Oktober, 19.50 Uhr: Al-Sisi lädt Merz nach Ägypten ein
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (70) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) zu einer feierlichen Zeremonie anlässlich der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen.
Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Donald Trump (79) vorgelegten Friedensplans für den Küstenstreifen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, der Kanzler habe die Einladung dankend entgegengenommen. "Konkrete Reiseplanungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden, eine mögliche Teilnahme ist geplant."
10. Oktober, 18.45 Uhr: Merz, Macron und Starmer würdigen Rolle Trumps und der Vermittler
Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben in einer gemeinsamen Erklärung den Einsatz von US-Präsident Donald Trump (79) und der Vermittler Ägypten, Katar und der Türkei bei der Lösung des Nahost-Konflikts hervorgehoben.
"Es ist nun von größter Bedeutung, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen vollständig und unverzüglich nachkommen", heißt es darin mit Blick auf Israel und die palästinensische Terrorgruppe Hamas. Die drei Länder verpflichteten sich, in den nächsten Wochen "substanzielle humanitäre Hilfsleistungen", die über die Vereinten Nationen erfolgen, zu unterstützen.
10. Oktober, 17.24 Uhr: Israelische Armee bereitet sich auf Aufnahme der Geiseln vor
Nach offiziellem Inkrafttreten der Feuerpause im Gazastreifen bereitet sich das israelische Militär auf die Aufnahme der Geiseln vor, die innerhalb einer 72-Stunden-Frist übergeben werden sollen.
"Wir begleiten die Familien der Geiseln weiterhin und bleiben in engem Kontakt mit ihnen", sagte Armeesprecher Effie Defrin am Freitag. Die Vorbereitungen würden "mit der nötigen Sensibilität, Verantwortung und großer Vorfreude" getroffen.
Da die voraussichtlich 20 noch lebenden der insgesamt 48 Geiseln möglicherweise auf einmal übergeben werden, wurde der Erstaufnahmekomplex den Angaben zufolge erweitert, hieß es. So gebe es persönliche Betreuungsdienste, Privatzimmer und medizinische Versorgung.
10. Oktober, 17.10 Uhr: Palästinenser melden 36 Verletzte bei Siedlerangriffen nahe Nablus
Bei Angriffen israelischer Siedler im Norden des Westjordanlands sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen verletzt worden.
Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah wurden insgesamt 36 Palästinenser behandelt - darunter auch zwei Journalisten.
Siedler hätten in mehreren Ortschaften in der Nähe der Stadt Nablus Menschen bei der Olivenernte angegriffen, berichteten palästinensische Medien. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.
10. Oktober, 17 Uhr: Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado (58) hat die Auszeichnung "dem leidenden Volk Venezuelas" sowie US-Präsident Donald Trump (79) gewidmet.
"Diese Anerkennung des Kampfes aller Venezolaner ist ein Ansporn, unsere Aufgabe zu Ende zu bringen: die Freiheit zu erringen", schrieb Machado auf X.
Venezuela stehe "kurz vor dem Sieg" und zähle heute "mehr denn je auf Präsident Trump, die Menschen der Vereinigten Staaten und Lateinamerikas sowie die demokratischen Nationen der Welt" als seine wichtigsten Verbündeten. "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit", teilte die Venezolanerin weiter mit.
10. Oktober, 13.34 Uhr: UN fordern Öffnung aller Grenzen zum Gazastreifen
Die Vereinten Nationen fordern die Öffnung sämtlicher Grenzübergänge in den Gazastreifen, wie Sprecher mehrerer humanitärer UN-Organisationen in Genf sagten.
Darunter sind die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das UN-Kinderhilfswerk Unicef und das von Israel abgelehnte UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA).
Israel hat die Zusammenarbeit mit dem UNRWA Anfang des Jahres beendet, unter anderem wegen seiner angeblichen Nähe zur Terrororganisation Hamas. Ohne das Netzwerk von 12.000 UNWRA-Mitarbeitern im Gazastreifen, die trotz des israelischen Boykotts dort weiter gearbeitet hätten, gehe es aber nicht, sagte UNRWA-Sprecherin Juliette Touma zu Reportern in Genf. "UNRWA ist weiterhin die größte humanitäre Hilfsorganisation im Gazastreifen", sagt sie.
10. Oktober, 11.33 Uhr: Israels Militär meldet Feuerpause
Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft.
Das teilte ein Militärsprecher mit.
10. Oktober, 9.36 Uhr: Rückzug aus Gazastreifen hat begonnen
Die ersten israelische Truppen haben sich Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag aus dem Gazastreifen zurückgezogen.
In einigen Gebieten des Küstenstreifens sei der Rückzug von Artilleriebeschuss und Luftschlägen zur Sicherung der Truppen begleitet gewesen, berichtete die "Times of Israel". Auch am Morgen dauere der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an, während einige Truppen den Gazastreifen vollständig verlassen hätten.
10. Oktober, 9.35 Uhr: Merz versichert - Keine militärische Beteiligung Deutschlands in Gaza
Deutschland steht nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) bereit, die Umsetzung der Waffenruhe in Nahost und einen Friedensprozess zu unterstützen.
Die Frage einer militärischen Beteiligung an einer internationalen Stabilisierungsmission stelle sich für Deutschland nicht, hieß es von Merz in einer Erklärung. "Aber wir wollen helfen, den rechtlichen Rahmen für eine solche Präsenz zu schaffen, etwa durch eine Resolution des Sicherheitsrates."
10. Oktober, 6.28 Uhr: Israel und Hamas einig - auch über sofortiges Ende der Kämpfe
Das Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas sieht laut einem Bericht des Fernsehsenders Kan ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs nach der - inzwischen erfolgten - Zustimmung der israelischen Regierung vor.
Alle militärischen Einsätze, einschließlich Luftangriffen und Artilleriebeschuss sowie gezielter Operationen, seien einzustellen, heißt es in dem unterzeichneten Abkommen, das Kan auf der Plattform X veröffentlichte. Zudem sind demnach unverzüglich Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen.
10. Oktober, 6.27 Uhr: US-Truppen sollen Gaza-Waffenruhe absichern
Die USA wollen die Einhaltung der angestrebten Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas mit eigenen Truppen unterstützen.
Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) werde 200 Soldaten bereitstellen, die allerdings nicht im Gazastreifen eingesetzt würden, erklärten hochrangige US-Regierungsbeamte in einem Telefonat mit Journalisten.
10. Oktober, 6.25 Uhr: Trump zu Rede im israelischen Parlament eingeladen
Der israelische Parlamentsvorsitzende Amir Ohana (49) hat US-Präsident Donald Trump (79) offiziell eingeladen, während seines Besuchs in Israel vor der Knesset zu sprechen.
Trumps Rede würde eine bedeutsame Geste "unserer ewigen Dankbarkeit für Ihre einmalige Führungsstärke und für die unzerbrechliche Allianz" beider Staaten sein, heißt es in dem Einladungsschreiben, das Ohana auch auf der Plattform X postete. "Israel erwartet den Friedens-Präsidenten", schrieb er dazu. Trump sei der "größte Freund und Verbündete der jüdischen Nation in der modernen Geschichte".
10. Oktober, 6.24 Uhr: Merz hofft auf Beruhigung innenpolitischer Lage
Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) erhofft sich bei einem Ende des Gaza-Kriegs auch positive Auswirkungen für die politische Lage in Deutschland.
"Ich hoffe sehr, dass dann auch ein bisschen innenpolitisch wieder Ruhe einkehrt", sagte der CDU-Chef dem ARD-Hauptstadtstudio auf die Frage, was die vereinbarte Freilassung der Geiseln und das Ende der Kämpfe hierzulande bedeuten würde.
10. Oktober, 6.23 Uhr: Auch nach Durchbruch bei Friedensverhandlungen Luftangriff in Gaza
Auch nach dem Durchbruch bei den Friedensverhandlungen greift die israelische Armee aus der Luft im Gazastreifen an.
Am Abend sei ein Gebäude in der Stadt Gaza angegriffen worden, in dem sich Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas befunden haben sollen, teilte ein Armeesprecher mit. Die Hamas-Kämpfer seien eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten gewesen, hieß es.
10. Oktober, 6.22 Uhr: Trump will Sonntag in den Nahen Osten reisen
US-Präsident Donald Trump (79) plant nach eigenen Angaben, am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen - wann genau er an welchem Ort sein will, ist aber noch unklar.
"Ich denke, die Geiseln werden am Montag oder Dienstag zurückkommen", sagte der Republikaner im Weißen Haus. "Ich werde wahrscheinlich dort sein. Ich hoffe, dass ich dort sein werde. Und wir planen, irgendwann am Sonntag loszufahren." Wenige Stunden zuvor hatte Trump bereits in Aussicht gestellt, dass er "recht bald" aufbrechen wolle.
9. Oktober, 20.25 Uhr: Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet
Die Hamas hat den Krieg im Gazastreifen für beendet erklärt.
"Wir haben Garantien von den Vermittlern und der US-Regierung erhalten und alle haben bestätigt, dass der Krieg vollständig vorbei ist", sagte der höchste Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, in einer Fernsehansprache am Abend.
Die mit Israel unterzeichnete Vereinbarung umfasse die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in beide Richtungen. Zudem sehe sie die Freilassung aller in Israel inhaftierten palästinensischen Frauen und Kinder vor. Eine israelische Stellungnahme liegt bislang nicht vor.
9. Oktober, 16.56 Uhr: Bürgermeister will Fußballplatz nach Trump benennen
Für die Bemühungen von Donald Trump (79) zum Aushandeln eines Geisel-Deals will sich Israel bedanken und dem US-Präsident ein Denkmal setzen.
So kündigte der Bürgermeister von Kiryat Bialik in der Nähe von Haifa an, den neuen Fußballplatz der Stadt nach dem 79-Jährigen zu benennen. "Wir sind Präsident Trump zutiefst dankbar für sein Engagement bei der Freilassung der am 7. Oktober 2023 entführten israelischen Zivilisten und Soldaten", sagte Eli Dukorski.
Bei dem furchtbaren Terrorakt wurde damals auch ein Einwohner von Kiryat Bialik durch die Hamas gefangen genommen. Er soll nun endlich freikommen. Die Umbenennung des Sportplatzes muss noch vom Stadtrat genehmigt werden.
9. Oktober, 15.41 Uhr: Israel unterzeichnet Vereinbarung mit der Hamas
Die Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zur ersten Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Regierung offiziell unterzeichnet worden.
Die endgültige Version des Abkommens "zur Freilassung aller Geiseln" sei am Donnerstagmorgen "von allen Parteien" in Ägypten unterzeichnet worden, sagte eine Regierungssprecherin. Die Vereinbarung sieht neben der Freilassung israelischer Geiseln auch die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, einen Rückzug der israelischen Armee sowie Hilfslieferungen vor.
Das israelische Sicherheitskabinett will nach Angaben der Regierungssprecherin um 16 Uhr (MESZ) zusammenkommen, um das Abkommen zu bestätigen. Im Anschluss soll dann um 17 Uhr das gesamte Kabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) tagen. Sobald das Kabinett grünes Licht gibt, beginnt nach Angaben der israelischen Regierung ein vereinbarter 72-Stunden-Zeitraum, in dem die israelischen Geiseln übergeben und die palästinensischen Häftlinge freigelassen werden sollen.
9. Oktober, 13.27 Uhr: Israels Minister Smotrich lehnt Gaza-Deal ab
Der rechtsextreme israelische Minister Bezalel Smotrich hat sich deutlich gegen die Übereinkunft zwischen Israel und der islamistischen Hamas ausgesprochen.
Er und seine Partei würden dem Deal nicht zustimmen, schrieb Smotrich auf der Plattform X. Der Finanzminister äußerte zwar "große Freude" über die bevorstehende Rückkehr der Geiseln, sprach jedoch zugleich von "großer Sorge" über die Freilassung palästinensischer Häftlinge.
Er beschrieb eine "ungeheure Angst" vor den Folgen einer "Entleerung der Gefängnisse und der Freilassung der nächsten Generation terroristischer Führungspersönlichkeiten, die alles tun werden, um hier weiterhin Ströme jüdischen Blutes zu vergießen". Aus diesem Grund könne er sich den kurzsichtigen Feiern nach der Einigung bei den Gesprächen nicht anschließen.
Israels Regierung soll am späten Nachmittag zusammenkommen, um über die Punkte der Einigung zu beraten und diese offiziell abzusegnen. Dies berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Es wird davon ausgegangen, dass auch dann erst die Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft tritt. Offizielle Angaben zu den nächsten Schritten nach der Einigung in der Nacht gab es zunächst nicht.
9. Oktober, 11.59 Uhr: Deutschland plant Gaza-Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten
Deutschland will nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs gemeinsam mit Ägypten zu einer Wiederaufbaukonferenz einladen.
"Das wird aber eine politisch breiter angelegte Konferenz sein müssen, die auch den politischen Rahmen mit vorzeichnet für den Gazastreifen und die natürlich immer im Blick hält, dass am Ende eine Zweistaatenlösung wird stehen müssen", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande einer Westbalkankonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast.
Eine Wiederaufbaukonferenz sei "der nächste notwendige Schritt", sagte Wadephul, der den Durchbruch bei den Verhandlungen historisch nannte. Die Konferenz in Paris, bei der sich am Abend Europäer sowie arabische und muslimische Staaten treffen, sei ein Teil dessen, was jetzt gebraucht werde. "Aber Israel fehlt am Tisch und Israel gehört an den Tisch", forderte er.
9. Oktober, 11.57 Uhr: 170.000 Tonnen UN-Hilfsgüter warten auf Einlass nach Gaza
Das UN-Nothilfebüro OCHA steht mit rund 170.000 Tonnen Hilfsgütern in der Nähe des Gazastreifens bereit.
Sobald grünes Licht der israelischen Behörden komme, die die Zugänge zu dem Kriegsgebiet kontrollieren, könnten diese zu den notleidenden Menschen gebracht werden, sagte ein Sprecher in Genf. Darunter seien Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte und andere dringend benötigte Hilfsgüter.
Anfang der Woche hatte OCHA berichtet, dass israelische Behörden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 insgesamt 45 Prozent der angemeldeten Hilfskonvois entweder nicht genehmigt oder im Laufe der Mission behindert hätten.
9. Oktober, 10.58 Uhr: Jordanien lobt Trumps Bemühungen bei Gaza-Einigung
Jordanien hat den Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beendigung des Gaza-Kriegs begrüßt.
Außenminister Aiman al-Safadi lobte die "bedeutenden Anstrengungen" Ägyptens, Katars und der USA sowie die Unterstützung der Türkei, wie es in einer Erklärung des Außenministeriums hieß.
Um den Krieg zu beenden und die katastrophalen Folgen zu bewältigen, müssten nun alle Bedingungen der Vereinbarung eingehalten werden. Al-Safadi dankte US-Präsident Donald Trump für dessen "entscheidende Rolle" bei der Einigung.
Die Bevölkerung müsse nun schnell humanitäre Hilfe erreichen, um die "Hungersnot im Gazastreifen" zu beenden, so der Außenminister. Das Königreich sei bereit, die Hilfslieferungen nach Gaza wieder aufzunehmen, sobald Israel die Beschränkungen aufhebe.
9. Oktober, 8.05 Uhr: Bilder der Freude und Erleichterung auf Geiselplatz
Strahlende Gesichter, Menschen, die sich in die Arme fallen und anstoßen: Bilder aus Tel Aviv aus den frühen Morgenstunden zeugen von Erleichterung und Freude angesichts der Nachrichten über eine Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas.
Die Bilder stammen vom sogenannten Geiselplatz im Zentrum von Tel Aviv, dem Ort zahlreicher Kundgebungen und Versammlungen der vergangenen zwei Jahre, an dem Angehörige und Unterstützer das öffentliche Bewusstsein für die Verschleppten wachhalten. Später leerte sich der Platz weitgehend, weil es regnete, wie die "Times of Israel" schreibt. Auf einem Foto ist ein Mann mit Regenschirm zu sehen - andere haben sich in Israel-Flaggen gehüllt.
Auf einem Foto aus der Nacht wird eine amerikanische Flagge geschwenkt - ein Zeichen dafür, dass der lang ersehnte Durchbruch der US-Regierung von Präsident Donald Trump zugeschrieben wird. "Wir können endlich wieder atmen", heißt es in einem online veröffentlichten Brief des Forums der Geiselfamilien an Trump, in dem die Angehörigen ihn einladen, sie bei einem möglichen Besuch in Israel zu treffen oder gar auf dem Platz eine Rede zu halten.
9. Oktober, 7.44 Uhr: UN will nun schnell Hilfe im Gazastreifen leisten
Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs hat UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher dazu aufgerufen, so bald wie möglich im Gazastreifen aktiv werden zu können.
"Lasst uns die Geiseln herausbekommen und schnell Hilfe leisten", schrieb er auf der Plattform X.
"Unsere Teams sind voll mobilisiert, um die Lastwagen in großem Umfang in Bewegung zu setzen und Leben zu retten", ergänzte er. Sie benötigten aber einen sicheren Zugang.
9. Oktober, 6.11 Uhr: Israels Militär zieht sich auf vereinbarte Linie zurück
Die israelischen Streitkräfte sollen sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, um die Geiselfreilassung vorzubereiten. Wo diese Linie exakt verlaufen soll, war zunächst allerdings unklar.
Netanjahu sagte zuletzt, das israelische Militär solle weiterhin strategisch wichtige Gebiete "tief im Gazastreifen" kontrollieren. Der vollständige Rückzug ist laut Trumps Plan erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) für Sicherheit vor Ort sorgt.
9. Oktober, 6.09 Uhr: Übergangsregierung
Wird es wirklich so kommen wie im Friedensplan formuliert? Die Islamistenorganisation hatte jüngst zwar gesagt, sie sei damit einverstanden, dass das Gebiet nach Kriegsende zunächst von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werde.
Es blieb aber unklar, ob sie damit auch der Forderung von Trumps Friedensplan zustimmte, dass sie selbst dabei keine Rolle spielen darf.
UN-Generalsekretär António Guterres rief nach der Einigung in Ägypten alle Beteiligten auf, "diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben.
"Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er. Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.
9. Oktober 6.08 Uhr: Gibt die Hamas ihre Waffen ab?
Nicht erwähnt wird bisher ein wichtiger Knackpunkt des Friedensplans: die Entwaffnung von Terroristen im Gazastreifen.
Das sieht Trumps Friedensplan vor: Sobald alle Geiseln freigelassen sind, bekommen demnach Hamas-Mitglieder, die sich zu friedlicher Koexistenz und zur Niederlegung ihrer Waffen verpflichten, Amnestie. Die USA sind überzeugt, dass der Terror wiederkommen wird, wenn es keine Entwaffnung gibt.
US-Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag zu den längerfristigen Zielen, zu denen auch eine Entwaffnung gehöre: "Das wird schwierig sein, aber es ist entscheidend, denn ohne das wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Man mag die Geiseln zurückbekommen, man mag eine Einstellung der Feindseligkeiten erreichen, aber langfristig wird sich alles wiederholen."
Die USA hatten betont, dass es zwei Phasen der Verhandlungen gäbe. Zum einen die über die Geiselfreilassung, die absolute Priorität habe. Zum anderen eine zweite Phase, in der der langfristige Frieden gesichert werden sollte. Darunter zählten die USA auch die Entwaffnung.
9. Oktober, 6.07 Uhr: 20 Geiseln im Gazastreifen sollen noch am Leben sein
Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. "Das ist ein wichtiger und bedeutender Schritt auf dem Weg, alle nach Hause zu bringen, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei und wird erst enden, wenn die letzte Geisel zurückgekehrt ist", hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geisel-Familien.
"Es ist unsere moralische und nationale Pflicht, sie alle nach Hause zu holen – sowohl die Lebenden als auch die Toten. Ihre Rückkehr ist für die Heilung und Genesung der gesamten israelischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung."
Trumps Plan sieht vor, dass Israel im Gegenzug rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte freilässt. Trotz der angekündigten Geiselfreilassung bleiben viele Fragen offen.
9. Oktober, 6.06 Uhr: Was ist über die Abmachung bekannt?
Alle Geiseln sollen freikommen, und zwar sehr bald, schrieb Trump. Außerdem werde Israel seine Truppen hinter eine vereinbarte Linie zurückziehen. Das seien die ersten Schritte hin zu einem "starken, dauerhaften und ewigen Frieden".
Laut einem Bericht der "Times of Israel" will die israelische Regierung am Donnerstag zusammenzukommen, um das Abkommen zu genehmigen. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine israelische Quelle, dass die Geiseln voraussichtlich am Samstag oder Sonntag freigelassen werden könnten. Trump hingegen sprach in einem Audio-Interview des Senders Fox News von voraussichtlich Montag.
Das Abkommen über die erste Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen werde zu einem Ende des Krieges, zur Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener sowie zur Einfuhr von Hilfsgütern führen, schrieb der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, auf der Plattform X. "Die Einzelheiten werden später bekanntgegeben." Katar gilt als zentraler Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern.
9. Oktober, 6.05 Uhr: Durchbruch nach zwei Jahren Krieg
Zwei Jahre nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ist ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump.
Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten Verhandler um Details gerungen. Trump brachte bereits einen Besuch in Israel am Wochenende ins Spiel. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lud Trump ein, vor der Knesset zu sprechen.
8. Oktober, 22.15 Uhr: Trump könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
US-Präsident Donald Trump (79) könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen.
Die aktuellen indirekten Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte Trump bei einem Auftritt in Washington. Bei einem erfolgreichen Verlauf würde er voraussichtlich am Sonntag oder spät am Samstag losfliegen, sagte Trump.
8. Oktober, 20.40 Uhr: Mehrere Terroristen in Gaza getötet
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers in Gaza mehrere Männer getötet, die einen israelischen Militärposten in der Stadt angreifen wollten.
Derzeit dauere die Suche nach weiteren Terroristen in der Region an, sagte ein Sprecher am Abend. Israelische Soldaten seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden.
8. Oktober, 20.39 Uhr: Israels Außenminister nennt Pariser Beratungen "Heuchelei"
Der israelische Außenminister Gideon Saar (58) hat die am Donnerstag in Paris beginnenden Beratungen internationaler Chefdiplomaten über eine Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza als unnötig und schädlich bezeichnet.
In einer Stellungnahme auf der Plattform X schrieb Saar: "Wir betrachten dies als einen weiteren Versuch von Präsident Macron, auf Kosten Israels von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken." Saar sprach von einer Initiative hinter dem Rücken Israels und warf Frankreich Heuchelei und Doppelmoral vor.
8. Oktober, 20.38 Uhr: Außenminister beraten in Paris über Gaza-Friedensplan
Über die Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza beraten Außenminister europäischer, arabischer und weiterer muslimischer Staaten am Donnerstag (17.00 Uhr) in Paris.
Für Deutschland reist Bundesaußenminister Johann Wadephul (62, CDU) zu dem Treffen, bei dem über konkrete Schritte zur Lösung des Konflikts sowie zur Unterstützung und zum Wiederaufbau nach einem Kriegsende beraten werden soll.
8. Oktober, 17.34 Uhr: Wadephul - Hamas muss Friedensplan "endlich zustimmen"
Bei einer Nahost-Debatte im Bundestag hat die Bundesregierung eindringlich für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump (79) geworben.
Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) sieht die islamistische Hamas am Zug: "Sie muss jetzt endlich zustimmen." Erklärtes Ziel sei "eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden, Sicherheit und Würde leben können", erläuterte Wadephul in einer Aktuellen Stunde, die auch der israelische Botschafter Ron Prosor auf der Tribüne des Plenarsaals verfolgte.
8. Oktober, 17.33 Uhr: Gaza-Gespräche in Ägypten - Verhandler wieder zusammengekommen
Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs im ägyptischen Scharm el Scheich sind arabischen Medienberichten und informierten Kreise zufolge am Mittag fortgesetzt worden.
Schwerpunkt der heutigen Beratungen ist, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.
8. Oktober, 17.30 Uhr: Hamas - Namenslisten mit Israel ausgetauscht
Bei den Gaza-Verhandlungen in Ägypten hat die radikalislamische Hamas heute nach eigenen Angaben "Listen der zur Freilassung angeforderten Gefangenen" mit Israel ausgetauscht.
Damit dürften einerseits die noch in Gaza festgehaltenen Geiseln gemeint sein und andererseits die Palästinenser, die im Gegenzug aus israelischer Haft entlassen werden sollen.
8. Oktober, 8.41 Uhr: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza
Propalästinensische Aktivisten einer weiteren Schiffs-Flotte mit Hilfsgütern sind nach eigenen Angaben vor der Küste des Gazastreifens vom israelischen Militär gestoppt worden.
Die von den Organisationen Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza übers Mittelmeer geschickte Gruppe aus neun Schiffen habe knapp 150 Helfer aus rund 30 Ländern an Bord, teilten die Aktivisten auf Instagram mit. Die Boote seien am frühen Morgen etwa 220 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens von israelischen Marine-Einheiten "attackiert und abgefangen worden", hieß es in einem Post auf der Plattform X.
Das israelische Außenministerium veröffentlichte kurz danach eine Mitteilung, laut der es "einen weiteren fruchtlosen Versuch gab, die Seeblockade zu durchbrechen und sich in Kriegsgebiet zu begeben". Die Schiffe würden nun in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Besatzungsmitglieder seien "in Sicherheit und bei guter Gesundheit" und würden aller Voraussicht nach umgehend abgeschoben.
8. Oktober, 6.15 Uhr: Netanjahu droht mit "vernichtenden Schlägen"
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schlug am zweiten Jahrestag des Massakers ganz andere Töne an. "Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", zitierten israelische Medien aus einer Erklärung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten.
"Wer auch immer die Hand gegen uns erhebt, erhält beispiellose vernichtende Schläge." Das Land erlebe nun "entscheidende Tage", sagte Netanjahu.
"Wir werden weiterhin alles daran setzen, alle Ziele des Krieges zu erreichen: die Freilassung aller Geiseln, die Beseitigung der Hamas-Herrschaft und die Gewährleistung, dass Gaza keine Bedrohung mehr für Israel darstellt."
8. Oktober, 6.14 Uhr: Trauer und Hoffnung bei Gedenkfeier für Terroropfer
Gemeinsam mit Überlebenden des Oktober-Massakers gedachten am Dienstag mehr als 30.000 Menschen in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv der Terroropfer und Geiseln.
Nach einer Schweigeminute waren auf einer Leinwand die Namen der rund 1200 Toten sowie Textnachrichten zu sehen, die spätere Opfer von einem Musikfestival und aus Schutzräumen an ihre Angehörigen gesendet hatten - in vielen Fällen waren es ihre letzten Worte. Die Gedenkfeier wurde landesweit im Fernsehen und Internet übertragen.
"Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung", sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz umgebracht worden waren. "Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden."
8. Oktober, 6.12 Uhr: Waffen schweigen noch immer nicht
Die Islamisten betrachten die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidenden Faustpfand in den Verhandlungen.
Nach der Teilzustimmung der Hamas zu Trumps Plan hatte der US-Präsident Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die Geiseln sicher und schnell freikommen können. Allerdings halten die israelischen Angriffe weiter an - und auch die Hamas ließ sich bislang keine Zusage abringen, ihre Waffen niederzulegen.
8. Oktober, 6.08 Uhr: Strittige Punkte in Trumps Friedensplan
Basis ihrer Unterredungen ist der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump, der die Freilassung aller verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht.
Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zwar drückt Trump bei den Gesprächen aufs Tempo und gibt sich zuversichtlich, dass sein Plan schon bald umgesetzt werden könne. Allerdings endete nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auch der zweite Tag der Gespräche ohne bedeutende Zusagen. Die Situation sei "im Vergleich zum ersten Tag unverändert", sowohl Israel als auch die Hamas "beharren fest auf ihre Positionen", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen.
7. Oktober, 22.22 Uhr: Netanjahu beschwört Kampfgeist
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (75) hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 Kampfgeist beschworen.
"Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", hieß es israelischen Medienberichten zufolge in einer Erklärung Netanjahus. "Wer auch immer die Hand gegen uns erhebt, erhält beispiellose vernichtende Schläge."
7. Oktober, 21.40 Uhr: Israels Präsident spricht zum Jahrestag des Massakers von "zerrissener Seele"
Der israelische Präsident Izchak Herzog (65) hat in einer Botschaft zum zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas den 7. Oktober 2023 als einen Tag bezeichnet, an dem "Israels Seele zerrissen wurde".
Zugleich betonte er auf der Plattform X: "Aus der Tiefe der Trauer schöpfen wir Kraft; aus der Asche der Tragödie erschaffen wir Erneuerung." Die Geschichte Israels sei eine Geschichte der Widerstandsfähigkeit, eines Volkes, "das niemals aufgeben, niemals nachgeben und niemals aufhören wird zu glauben, dass das Licht die Dunkelheit überwinden wird."
7. Oktober, 19.32 Uhr: Keine Fortschritte am zweiten Tag der Gaza-Gespräche
Bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten gibt nach Angaben aus Teilnehmerkreisen es auch nach dem zweiten Verhandlungstag keine wirklichen Fortschritte.
Dieser sei ohne bedeutende Zusagen zu Ende gegangen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur heute aus dem Umfeld der Gespräche. Die Situation sei "im Vergleich zum ersten Tag unverändert" und Israel wie auch die Hamas "beharren fest auf ihre Positionen".
7. Oktober, 14.51 Uhr: Israelisches Militär wehrt Drohnen aus dem Jemen ab
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers in der Region Eilat im Süden Israels innerhalb einer halben Stunde drei Drohnen abgefangen.
Sie stammten aus dem Jemen, hieß es, nachdem in Eilat gleich zweimal hintereinander die Sirenen schrillten, um die Bevölkerung vor einer möglichen Bedrohung zu warnen.
7. Oktober, 14.36 Uhr: Einige Aspekte zu Gaza-Waffenruhe müssen noch geklärt werden
Einige Aspekte des Plans von US-Präsident Donald Trump (79) zur Beendigung des Gaza-Kriegs müssen nach katarischen Angaben noch geklärt werden.
Aktuelle Schwierigkeiten bestünden in der Umsetzung des Plans, sagte Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Doha. Alle Parteien hätten dem Plan jedoch zugestimmt.
7. Oktober, 13.59 Uhr: Gespräche über Trump-Plan gehen weiter
Zwei Jahre nach dem Massaker islamistischer Terroristen in Israel wächst die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen.
Nach Beginn der Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich zeigte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich, dass sein Friedensplan bald umgesetzt werden könne. "Wir haben enorme Fortschritte gemacht", sagte der Republikaner in Washington. Arabische Medien berichteten, die erste Runde der Gespräche sei in der Nacht zu Dienstag in "positiver Atmosphäre" zu Ende gegangen.
Heute sollen die Gespräche, die noch mehrere Tage dauern könnten, fortgesetzt werden. Details über Inhalte wurden zunächst nicht bekannt.
7. Oktober, 13.58 Uhr: Gedenken an Opfer des Hamas-Terrorüberfalls in Israel
Zwei Jahre nach dem Massaker der Hamas in Israel gedenken Menschen dort der Opfer des Terrorangriffs.
Rund 3000 Radfahrer erinnerten am Morgen laut Organisatoren und israelischen Medien mit einer Tour im Grenzgebiet an den 7. Oktober 2023 und die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.
Hunderte Menschen versammelten sich Medien zufolge zudem auf dem Gelände des Nova-Festivals, auf dem damals rund 400 Menschen getötet und Dutzende entführt wurden.
Auch in mehreren Grenzorten, die islamistische Terroristen damals überfielen, finden Gedenkveranstaltungen statt. Vielerorts wurde an die Opfer mit einer Schweigeminute erinnert.
7. Oktober, 13.55 Uhr: Wadephul trifft ägyptischen Kollegen - Gaza-Vermittlung
Außenminister Johann Wadephul hat seine Vermittlungsreise vor dem Hintergrund des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump in Ägypten fortgesetzt.
In der Hauptstadt Kairo wurde der CDU-Politiker am Vormittag von seinem Kollegen Badr Abdel-Atti empfangen. Im Zentrum des Gesprächs sollte der Stand der Verhandlungen stehen, die im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich über Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas geführt werden.
7. Oktober, 13.52 Uhr: Deutscher Botschafter in Israel sieht große Chance auf Freilassung der Geiseln
Steffen Seibert, deutscher Botschafter in Israel, hat am 2. Jahrestag des von der Hamas in Israel verübten Massakers deutlich gemacht, wie hoch die Erwartungen in der israelischen Öffentlichkeit und besonders bei den Familien der Entführten ist, dass die Geiseln endlich freikommen.
"Es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden und diese Menschen nach Hause zu holen. Die Hoffnung ist riesig", sagte Seibert im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: "Aber mit der Hoffnung verbunden ist auch die Angst, ein weiteres Mal enttäuscht zu werden." Die Heimkehr der Geiseln und das Ende der Kampfhandlungen seien die ersten und wichtigsten Ziele, die man jetzt erreichen müsse. Danach sollten die Abgabe der Waffen durch die Hamas und der Rückzug Israels folgen.
7. Oktober, 13.51 Uhr: Gaza-Hilfsflotte - Israel schiebt 14 Deutsche ab
Die 14 Deutschen, die als Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte in israelischem Gewahrsam waren, sind mittlerweile abgeschoben worden.
Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitteilte, wurden sie nach Griechenland gebracht und dort von Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Empfang genommen.
Die israelische Marine hatte im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen.
7. Oktober, 13.49 Uhr: Merz warnt vor neuer Welle des Antisemitismus in Deutschland
Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland.
"Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand – in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt", sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.
7. Oktober, 13.47 Uhr: Bei Kriegsende - Experten rätseln über Reaktion von Hamas-Verbündeten
Bei einem möglichen Ende des Gaza-Kriegs sind die Reaktionen des Irans sowie der mit der islamistischen Hamas verbündeten proiranischen Milizen nach Ansicht von Militärexperten offen.
Das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington schreibt in seinem Lagebericht, sowohl der Iran und die libanesische Hisbollah hätten die Zustimmung der Hamas zu einer Waffenruhe sowie deren "implizite Ablehnung des US-Plans als Ganzes" unterstützt. Sie hätten zudem den Einspruch der Hamas gegen die späteren Phasen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump zur politischen Verwaltung des Gazastreifens befürwortet. Das deute darauf hin, dass beide für eine Fortsetzung des Krieges durch die Hamas seien.
7. Oktober, 6.11 Uhr: Trump geht weiter von baldigem Gaza-Deal aus
US-Präsident Donald Trump (79) zeigt sich zuversichtlich, dass sein Gaza-Friedensplan bald umgesetzt werden kann. "Wir haben enorme Fortschritte gemacht", sagte der Republikaner in Washington und wiederholte damit ähnliche Aussagen aus den Vortagen.
"Alle sind auf unserer Seite, um diesen Deal abzuschließen. So etwas hat es noch nie gegeben, niemand hat je so etwas gesehen", fügte er hinzu. Es gebe kein Land, das sich dagegen stelle. "Alle wollen, dass es passiert - sogar, denke ich, die Hamas", sagte Trump.
7. Oktober, 6.10 Uhr: Gespräche über Friedensplan gehen heute weiter
Die erste Runde der Gespräche über den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist arabischen Medienberichten zufolge in "positiver Atmosphäre" zu Ende gegangen.
Die Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich sollten heute fortgesetzt werden, berichtete der TV-Sender Al-Dschasira unter Berufung auf den regierungsnahen ägyptischen Sender Al-Qahera News TV. Details aus den Verhandlungen, die mehrere Tage dauern können, wurden zunächst nicht bekannt.
6. Oktober, 17.46 Uhr: Wadephul macht Israel und Palästinensern breites Hilfsangebot
Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) bietet Israel und Palästinensern umfangreiche deutsche Unterstützung bei der Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump (79) an.
"Als international gefragter Partner in Fragen der humanitären Hilfe, der Stabilisierung und des Wiederaufbaus haben wir etwas anzubieten", sagte der CDU-Politiker in Tel Aviv nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Gideon Saar und einem Gespräch mit Angehörigen von Geiseln der islamistischen Hamas.
6. Oktober, 17.01 Uhr: Schwere Vorwürfe der Gaza-Flotten-Aktivisten
Die Organisatoren der von Israel gestoppten Gaza-Flotte werfen den Behörden des jüdischen Staates schwere Verstöße gegen Menschenrechte vor.
Mehrere der festgenommenen Aktivisten seien körperlich und psychisch misshandelt, gedemütigt und in ihren grundlegenden Rechten verletzt worden, versicherte die Anwältin der "Global Sumud Flotilla", Lubna Tuma.
6. Oktober, 12.39 Uhr: Gaza-Gespräche in Scharm el Scheich laufen an
Im ägyptischen Scharm el Scheich laufen die Gespräche über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump an. Die Delegation um Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, traf sich dafür mit heute Vermittlern Katars und Ägyptens. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen im Umfeld der Verhandlungen.
Demnach sind innerhalb der kommenden Stunden dann auch Gespräche unter Beteiligung der USA mit Vertretern Israels geplant. Wie bei vorigen Runden werden die Vertreter Israels und der Hamas nicht direkt miteinander verhandeln.
Neben al-Haja traf in dem Ort auf der Sinai-Halbinsel unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff ein, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Neben der israelischen Delegation um Minister Ron Dermer wurden demnach auch Regierungsvertreter der Türkei erwartet. Die hohen Hamas-Funktionäre außerhalb Gazas leben zumeist in Katar oder in der Türkei.
Die Hamas-Vertreter seien "in deutlichem Maß empfänglich" gewesen für die Bemühungen Ägyptens und Katars, eine Einigung zu erzielen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie hätten "ehrlichen Willen" gezeigt, die Lage im laufenden Gaza-Krieg in Übereinstimmung mit Trumps Plan zu verbessern.
6. Oktober, 8.57 Uhr: Gaza-Vermittlung - Wadephul reist auch nach Ägypten
Außenminister Johann Wadephul reist angesichts der Vermittler-Verhandlungen über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump außer nach Israel überraschend auch nach Ägypten.
Das kündigte der CDU-Politiker am Rande eines Treffens von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat im Emirat Kuwait an. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind demnach am Dienstag Gespräche mit Außenminister Badr Abdel-Atti über die aktuelle Verhandlungssituation geplant.
"Diese Woche ist die entscheidende Woche dafür, dass die erste Phase (des Friedensplans) gelingen kann, dass die Geiseln freikommen, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt und dass wirklich ein Waffenstillstand abgemacht wird", sagte Wadephul und ergänzte: "Dafür lohnt jeder Einsatz."
6. Oktober, 6.17 Uhr: Merz sieht führende Rolle für Deutschland bei Gaza-Wiederaufbau
Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) sagte in der ARD-Sendung "Caren Miosga" zum US-Friedensplan: "Ich hoffe, dass es gelingt."
Bei einem späteren Wiederaufbau des Gazastreifens sieht der Kanzler eine führende Rolle für Deutschland. Man werde so schnell wie möglich dafür sorgen müssen, dass der Hunger nicht weiter um sich greife und wieder aufgebaut werde.
6. Oktober, 6.14 Uhr: Israels Geisel-Beauftragter trifft sich mit Rot-Kreuz-Vertreter
Israels Geisel-Beauftragter Gal Hirsch traf sich am Sonntag bereits mit einem Repräsentanten des Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK).
Hirsch schrieb auf der Plattform X, es handele sich um ein "Vorbereitungstreffen" mit Julien Lerisson, Chef der IKRK-Delegation in Israel und den Palästinensischen Gebieten. Bei früheren Freilassungen israelischer Geiseln während Waffenruhe-Phasen im Gaza-Krieg hatten IKRK-Vertreter eine wichtige Rolle bei der Übergabe gespielt.
6. Oktober, 6.13 Uhr: Dauer der Verhandlungen laut Netanjahu begrenzt
Netanjahu hatte zuvor betont, Israel und die USA seien entschlossen, die Verhandlungen mit der Hamas auf wenige Tage zu beschränken.
Die Zeitung "Israel Hajom" berichtete, die 20 noch lebenden Geiseln sollten nach einer Einigung innerhalb von 72 Stunden freigelassen werden. Es könne aber länger dauern, bis die sterblichen Überreste der weiteren 28 Geiseln übergeben werden. Bis zu einer Einigung herrsche im Gazastreifen keine Waffenruhe, sondern nur eine "Reduzierung des Feuers".
Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seit Trumps Aufruf an Israel, die Bombardierungen im Gazastreifen sofort zu stoppen, dennoch Dutzende Palästinenser getötet worden. Trump betonte, eine Waffenruhe sei sofort möglich, wenn die Hamas einer Rückzugslinie für die israelische Armee zustimmt.
6. Oktober, 6.11 Uhr: Delegationen unterwegs zu Gesprächen nach Ägypten
Eine Delegation mit dem höchsten Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, an der Spitze reiste bereits am Sonntag nach Kairo.
Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, eine Delegation unter Aufsicht von Minister Ron Dermer werde am Montag zu den Verhandlungsgesprächen im Touristenort Scharm el Scheich im Süden der Halbinsel Sinai aufbrechen.
Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden bei den Gesprächen erwartet.
Titelfoto: Uncredited/AP/dpa