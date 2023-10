Vater sagt, dass Ermordung seiner Tochter (†8) durch Hamas-Terroristen "ein Segen" ist

Ein israelischer Soldat untersucht ein zerstörtes Haus im Kibbutz Be'eri, der von Terroristen der Hamas überfallen worden war. © Ilia Yefimovich/dpa

"Der Tod war ein Segen", sagte Thomas Hand, nachdem er erfahren hatte, dass seine Emily getötet wurde, nachdem die Terroristen am vergangenen Samstagmorgen ihr Kibbutz in Be'eri in der Nähe des Gazastreifen stürmten.

Der am Boden zerstörte Vater, der ursprünglich aus Dublin stammt und vor mehr als 30 Jahren nach Israel auswanderte, erzählte, dass er glaubte, dass die Geiselnahme seiner Tochter "schlimmer als der Tod" gewesen wäre.

In einem herzzerreißenden Interview mit CNN erzählte er von dem Moment, als er erfuhr, dass die Leiche seiner Tochter gefunden wurde.

"Sie sagten: 'Wir haben Emily gefunden. Sie ist tot'. Und ich sagte einfach 'Ja!' Ich sagte 'Ja' und lächelte. Denn das ist die beste Nachricht von den Möglichkeiten, die ich kannte", sagte Hand.

"Sie war entweder tot oder in Gaza. Und wenn Sie etwas darüber wissen, was sie den Menschen in Gaza antun, ist das schlimmer als der Tod. Sie hätten kein Essen. Sie hätten kein Wasser. Sie wäre in einem dunklen Raum, gefüllt mit Gott weiß wie vielen Menschen", fügte er hinzu.

Im Fall einer Gefangenschaft wisse niemand, ob diese möglicherweise Tage oder sogar Jahre dauern könnte. Das versetze eine Geisel in "Angst und Schrecken". Deshalb war Emilys "Tod also ein Segen. Ein absoluter Segen", sagte Thomas Hand.