Verzweifelte Mutter von 19-jähriger Hamas-Geisel: "Eine Ewigkeit in der Hölle"

Naama Levy (19) wurde am 7. Oktober von der Hamas entführt. © X/AlexandreR1001

"Sie haben das Video von meiner Tochter gesehen. Jeder hat es gesehen", schrieb Ayelet Levy Sachar in einem Gastbeitrag für The Free Press.

"Sie ist schwer verletzt. Sie ist verängstigt. Und ich, ihre Mutter, bin in diesen Momenten des Grauens völlig hilflos", so Sachar. Jeder Moment, in dem ihr Kind als Geisel gehalten wird, komme ihr wie eine "Ewigkeit in der Hölle" vor.

Naama Levy, eine von 17 jungen Frauen, die nach bisherigen Erkenntnissen noch immer von den Hamas-Terroristen als Geiseln gehalten werden, hielt sich am 7. Oktober im Kibbuz Nahal Oz auf, als der Überraschungsangriff auf Israel erfolgte, bei dem etwa 1200 Menschen getötet und etwa 250 gefangen genommen wurden.

Das Video, in dem Naama mit vorgehaltener Waffe auf den hinteren Teil eines Jeeps gezerrt wird, barfuß und mit gefesselten Händen sowie blutgetränkter Kleidung, ging im Internet viral.

Kurz zuvor konnte die 19-Jährige ihrer Mutter nur noch per SMS mitteilen, dass sie sich in einem Schutzraum befindet.