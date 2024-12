Zelte, Matten, Winter-Sets: Tonnenweise Hilfsgüter verlassen Leipzig Richtung Gaza

Leipzig - Hilfe für Gaza: Vom Flughafen Leipzig /Halle startet am Mittwochvormittag eines von vier Flugzeugen, die Hilfsgüter ins Kriegsgebiet bringen sollen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will die Menschen in Gaza unterstützen. © Tobias Junghannß

Vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensischen Gebieten - und so bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hilfe an.

Der erste von vier Flügen verlässt gegen 10.30 Uhr den Leipziger Flughafen nach Al Arish in Ägypten. Von dort sollen die Hilfsgüter auf dem Landweg Gaza erreichen.

Dazu wurden am frühen Mittwochmorgen Dinge wie Familienzelte, Schlafmatten und Winter-Sets in einen Airbus 320 verladen. Damit solle "dringenden humanitären Bedarfen vor dem Winter entsprochen werden", so das DRK.

Der Verein unterstütze fortlaufend seine Schwestergesellschaft vor Ort, den Palästinensischen Roten Halbmond, um humanitäre Hilfe in dem Gebiet zu leisten. Die Zusammenarbeit sei seit der Eskalation des Konflikts verstärkt worden.