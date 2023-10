19 Protestaktionen in Sachsen-Anhalt: Polizei will Letzte Generation nun an Ersatzkosten beteiligen!

Klimaaktivisten machten sich in Sachsen-Anhalt zuletzt an der Universität zu schaffen und beschmierten sie mit Farbe. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei will die Klimaaktivisten an den Einsatzkosten beteiligen. In Zusammenhang mit Klebeaktionen wurden drei Kostenbescheide erlassen. Dabei ergingen zwei Bescheide über Kosten in Höhe von 97,50 Euro und ein Bescheid über Kosten in Höhe von 195 Euro.

"Gemäß der geltenden Rechtslage wurden ausschließlich Personalkosten für die Beamten, welche die Mitglieder der Letzten Generation von der Straße ablösten, und auch nur für den Zeitraum, den sie für den Lösevorgang benötigten, erhoben", teilte das Innenministerium mit.

Ob Kosten auferlegt werden können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die Behörden seien aber grundsätzlich dazu angehalten, etwaige Ansprüche zu prüfen.

In der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist beispielsweise vorgesehen, dass für eingesetzte Polizeivollzugsbeamte je angefangener Viertelstunde 15 Euro erhoben werden. Für eingesetzte Personenkraftwagen sowie Kleinbusse sind je gefahrenem Kilometer 75 Cent anzusetzen.