Autofahrer attackiert Klima-Kleber mit Pfefferspray: "Weg ihr Penner"

Am Spandauer Damm tragen die Autofahrer die Demonstranten von der Straße. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gegen 7.30 Uhr ging an zahlreichen Kreuzungen in Berlin nichts mehr. Wie so häufig hatten die Autofahrer dabei ihre Nerven nicht immer im Griff. In Prenzlauer Berg griff einer gar zum Pfefferspray.

Ein entsprechendes Video hielten die Klimaaktivisten fest und veröffentlichten es auf X (ehemals Twitter). Immer wieder besprüht er die noch stehenden Klima-Kleber, versucht nach ihnen zu treten und ruft: "Weg ihr Penner!"

Einem Blockierer, der sich hinsetzt, sprüht er beispielsweise direkt ins Gesicht. Zwar kann sich das ein oder andere Auto an den Demonstranten vorbeischlängeln, wirklich erfolgreich ist seine Aktion aber nicht. Frei wird die Straße dadurch nicht.

Stattdessen hat er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. "Das Video ist bei uns bereits bekannt und es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt", kommentierten die Beamten den Clip.