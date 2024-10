"Bin bereit, ins Gefängnis zu gehen!" Das harte Schicksal eines ungehorsamen Klima-Kämpfers

Heilbronn - Obwohl der ehemalige Klimaaktivist Moritz Riedacher (27) jung ist, hat er bereits reichlich Erfahrung mit der deutschen Justiz gemacht. Grund für den Gerichtsärger sind Straßenblockaden an unzähligen Orten bundesweit. Für eine Aktion in Heilbronn wurden ihm sogar fünf Monate Haft ohne Bewährung aufgebrummt. In einer neuen Verhandlung hoffte er nun, Kopf und Kragen retten zu können.