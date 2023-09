Brutaler Angriff auf Klima-Aktivisten: Autofahrer rastet komplett aus

Mannheim - Schockierende Szenen der Gewalt! In Mannheim ging ein Autofahrer auf mehrere Aktivisten der " Letzten Generation " los, die eine Bundesstraße blockierten.

Ein Autofahrer attackierte in Mannheim mehrere Aktivisten der "Letzten Generation". © Screenshot/X/@AufstandLastGen

Der Angriff soll sich am gestrigen Mittwoch gegen 20 Uhr auf der B36 abgespielt haben. Die Aktivisten störten den Verkehr erst durch einen Protestmarsch, dann setzten sie sich schließlich auf die Straße, sodass kein Fahrzeug mehr durch kam.

Ein Video auf X (ehemals Twitter) zeigt, wie plötzlich ein Mann von hinten auf die Gruppe zustürmt. Er packt eine Aktivistin am Rucksack und schleudert sie beiseite in Richtung Straßenrand. Anschließend tritt und schlägt der Autofahrer auf zwei weitere Protestler ein.

Die Mannheimer Polizei hat Kenntnis von dem Video und ermittelt zum Vorfall.

Aimée van Baalen (23), Sprecherin der Gruppierung "Letzte Generation", erklärte am heutigen Donnerstag: "Die Bundesregierung hat unseren Protest so lange ignoriert, dass es nun zu solchen Szenen wie gestern in Mannheim gekommen ist. Das betrübt und schockiert uns."