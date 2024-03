Letzte Generation: Das ist die neue Strategie der Klima-Aktivisten

Berlin - Am heutigen Montag hat die Letzte Generation bei einer Pressekonferenz in Berlin vor dem Schloss Bellevue ihre neue Strategie vorgestellt.

"Er soll ansprechen, dass alles auf dem Spiel steht!" Dazu haben die Aktivisten eine Erklärung vorbereitet, die auch von ihm unterzeichnet werden soll, mit dem Ziel, Krisen ehrlich zu benennen und eine demokratische Debatte in Gang zu setzten.

Zusammen mit Eberhard Räder, Rolf Meyer, Laura Bischoff und Prof. Niko Froitzheim appellierte Hinrichs an den Bundespräsidenten an Frank-Walter Steinmeier (68, SPD ) vor seinem Amtssitz:

Carla Hinrichs (27) spricht für die Klimaaktivisten. © Carsten Koall/dpa

Die "Letzte Generation" will sich am 16. März in zehn deutschen Städten für zivilen Ungehorsam versammeln.

Der friedliche Protest soll ab 12 Uhr vom Gehweg bis auf die Straße an diesen Orten stattfinden:

Berlin an der Warschauer Brücke

Bremen am Wall, Ecke Herdentor

Köln am Ebertplatz

Karlsruhe an der Durlacher Allee am großen Markt

Leipzig am Wilhelm-Leuschner-Platz

Freiburg vor dem Hauptbahnhof an der Bismarckallee

Regensburg an der Kreuzung Justizgebäude



München am Gärtnerplatz

In Stuttgart ist die Zusammenkunft am Flughafen geplant. Auf Rügen soll die Aktion am Fährhafen Sassnitz stattfinden.