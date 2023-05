Demo in Dresden nach Razzia gegen "Letzte Generation"-Mann Christian Bläul

Dresden - Bundesweit ging die Bayrische Polizei gegen die " Letzte Generation " mit einer Razzia vor, beschuldigt die Klimakleber Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. In Dresden gingen die Ermittler dabei gegen Christian Bläul (41) und eine weitere Aktivistin der Gruppe vor .

"Das erste, was ich gesehen habe, ist ein Dienstausweis der Polizei aus München . Heute Morgen war bei mir eine Hausdurchsuchung. Das Ziel war alles Bargeld wegzunehmen, alle Unterlagen auf den 'Letzte Generation' steht wegzunehmen und meine gesamte Technik zu beschlagnahmen. Und genauso ist es auch passiert."

Am frühen Abend protestierten dagegen rund 80 Demonstranten. 17 Uhr hatten Klimaschützer zu einer Soli-Demo auf den Schloßplatz aufgerufen, schon etwas eher war Christian Bläul da: "Heute Morgen bin ich aufgewacht, ich war komplett nackt", sagt Dresdens bekanntester Klima-Kleber TAG24.

Nach der Razzia fand eine Demo auf dem Schlossplatz in Dresden statt. © xcitepress/Finn Becker

Auf der Auftaktkundgebung selbst sprach neben dem Klima-Aktivisten auch die Piraten-Bundesvorsitzende Anne Herpertz (25), kritisierte dabei mangelnde Verhältnismäßigkeit und unterstellte der bayrischen Justiz andere Motive:

"Der Oberstaatsanwalt in Berlin hat vor wenigen Tagen erst den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung bei der 'Letzten Generation' verworfen", so die Politikerin. "Bayerns Sicherheitsbehörden haben einfach fuckin' Bock auf CSU-Wahlkampf! Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen."

Der Dresdner Juso-Vorsitzende Matthias Lüth (28) nutzte die Gelegenheit den eigenen Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) anzugreifen: "Ich bin Teil der SPD, der Partei, wo der sogenannte Klima-Kanzler die 'Letzte Generation' als völlig bekloppt bezeichnet hat", so der Politiker. "Ich sag euch was: Dieser Klima-Kanzler ist völlig bekloppt!"

Nach der Auftaktkundgebung zogen die Demonstranten unter Sprechchören für Klimaschutz und gegen die Polizei durch das Georgentor auf die Wilsdruffer Straße. Dort ging die Demoroute über den Pirnaischen Platz direkt vor das Dresdner Polizeipräsidium.

Hier sprachen unter anderen noch zwei Rednerinnen der Dresdner Grünen Jugend und ein Mitglied der "Letzten Generation", anschließend posierten die Demonstranten in orangenen Warnwesten vor dem Polizeipräsidium und beendeten die Versammlung gegen 18.45 Uhr.

Zu Zwischenfällen kam es während der Demonstration nicht.