"Letzte Generation" sorgt für teure Polizei-Einsätze: Bezahlen müssen sie aber nicht!

In Bayern summieren sich die Einsatzkosten wegen "Letzte Generation"-Protesten übrigens bereits auf mehr als 7500 Euro, die den Aktivisten komplett berechnet worden sind. Weitere 2750 Euro (allein für München) befinden sich "in der Anhörungsphase". In Hessen dreht es sich derzeit um 2800 Euro, die die Polizei den Klima-Klebern in Rechnung gestellt hat.

Möglich ist das, weil die Ministerien in den beiden Ländern entsprechende Erlässe ausgestellt haben. In Bayern konnten die Aktivisten sogar kurzzeitig ins Gefängnis kommen, wenn davon auszugehen war, dass sie erneut an Klebe-Protesten teilnehmen wollten.

Doch in Dresden haben die Aktivisten bislang keine Zahlungen zu befürchten, hier finanziert jeder Bürger gleichermaßen die Polizeieinsätze für die oftmals unangemeldeten Demonstrationen. Auch das Mittel der Präventivhaft ist in Sachsen bislang nicht möglich.