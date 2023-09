Geldsegen für "Letzte Generation": Großspender unterstützt Klima-Aktivisten

Bis zum Donnerstagnachmittag seien so schon mehr als 200.000 Euro eingegangen, erklärten die Klima-Aktivisten auf der Plattform "X" (ehemals Twitter). Das entspricht genau dem zuvor erklärten Spendenziel, das die "Letzte Generation" ausgerufen hatte.

So teilte die "Letzte Generation" mit, dass die gerade gestartete Protest-Offensive in Berlin nicht zuletzt durch die Unterstützung eines Unternehmers aus Freiburg (Baden-Württemberg) ermöglicht werde.

Um Strafgebühren für ihren Protest zu begleichen, hatten die Aktivisten zuletzt immer wieder nach Spenden gefragt. © Letzte Generation

Die Proteste in Berlin würden so lange weitergehen, bis man Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) zu einer klimapolitischen Wende bewegt habe.

In der Hauptstadt ist soeben die neue Demo-Offensive der Aktivisten gestartet. Nach dem Protestmarsch am gestrigen Mittwoch sollen ab Montag, 18. September, auch wieder Straßenblockaden und Klebe-Aktionen folgen.

Am morgigen Freitag will "Die Letzte Generation" den angekündigten Klima-Streik von "Fridays for Future" unterstützen.