Geldstrafe nach Klimablockade: Pater weigert sich und will lieber ins Gefängnis

München/Nürnberg - Der Jesuitenpater Jörg Alt will nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Teilnahme an einer Klima-Straßenblockade in Nürnberg die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen.

Weil er sich zusammen mit anderen Aktivisten der "Letzten Generation" in Nürnberg festgeklebt hatte, wurde ein Pater wegen Nötigung verurteilt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

In einem Schreiben teilte der Geistliche mit, er wolle stattdessen eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen absitzen.

"Ich habe stets erklärt, dass ich als Ordensmann wegen des Armutsgelübdes über kein Einkommen und kein Bankkonto verfüge, dass ich den Orden und die Mitbrüder durch Zahlung meiner Geldstrafen nicht schädigen möchte", teilte Alt mit.

Zudem sei der Orden auch Eigentümer der von ihm genutzten Dinge, weshalb es bei ihm nichts zu pfänden gebe.

Der Jesuitenpfarrer hatte sich nach Gerichtsangaben im August 2022 mit rund 40 weiteren Menschen der Gruppen "Letzte Generation" und "Extinction Rebellion" auf dem Bahnhofsplatz in Nürnberg festgeklebt und so den Verkehr in beide Fahrtrichtungen blockiert. Mit der Aktion wollten die Beteiligten demnach auf die fortschreitende Klimaerwärmung aufmerksam machen.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte Alt in zweiter Instanz wegen mehrfacher Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt. Das Bayerische Oberste Landesgericht wies eine Revision dagegen in der vorigen Woche zurück. Damit wurde das Urteil rechtskräftig.