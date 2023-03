In den Bauch getreten: Ermittlungen nach Übergriff auf Elbbrücken-Blockierer

Ein Mann - mutmaßlich ein Lkw-Fahrer - tritt einem Aktivisten in den Bauch. © Screenshot/Twitter/AufstandLastGen

Ihr seien mehrere Zeugenberichte und auch Videos in diesem Zusammenhang bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dazu zähle auch das Video, bei dem ein Mann einen der Aktivisten von der Straße zieht und ihm mit dem Fuß in den Bauch tritt.

Klimaaktivisten der Bewegung" Letzte Generation" hatten am Samstag die Elbbrücken stadteinwärts blockiert und so erhebliche Staus produziert. Vier Menschen hatten sich dabei nach Angaben der Polizei am Vormittag auf der Straße mit schnellbindendem Beton festgeklebt. Der Verkehr kam zum Erliegen.

Die Protestaktion war am Nachmittag vorbei. Bis sich die kilometerlangen Staus aufgelöst hatten, dauerte es nach Angaben der Polizei jedoch noch bis zum frühen Abend.

Die Aktivisten selbst hatten erklärten, zudem zwei Transporter auf der Straße quergestellt zu haben. Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge konnte die Polizei die Autoschlüssel zunächst nicht finden.

Die Aktivisten hätten sie in den Brötchen versteckt, die sie mitgebracht hatten.