Kai Wegner empört über Letzte Generation: "Schadet Klimaschutz"

Kai Wegner (50, CDU), designierter Regierender Bürgermeister von Berlin, ist kein Fan der Letzten Generation. © Monika Skolimowska/dpa

"Diese Gruppierung schadet dem Klimaschutz", sagte der CDU-Landeschef dem "Tagesspiegel". Wer Menschen seinen Willen aufzwingen wolle, werde niemals Erfolg haben, so Wegner. Die Letzte Generation gehe "den völlig falschen Weg".

Ab dem 19. April soll der Protest der Klimaaktivisten in die nächste Runde gehen. "Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen", erklärte die Gruppe vorab.

Den Anfang hatten in der vergangenen Woche die Gesinnungsgenossen von Extinction Rebellion mit einem Protestcamp im Invalidenpark in Berlin-Mitte gemacht. Farbattacken auf die FDP-Parteizentrale, den Sitz von Coca-Cola und den Berliner Standort des Bayer-Konzerns lieferten einen Vorgeschmack auf das, was auf die Hauptstadt in dieser Woche noch zukommen könnte.

Für den 23. April ist eine große Demonstration am Brandenburger Tor geplant. Tausende Menschen aus Deutschland und der Hauptstadt werden erwartet, die gemeinsam gegen den drohenden Klima-Kollaps protestieren wollen.