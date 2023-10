Kein Witz: Die Letzte Generation sorgt jetzt auch im Kleinformat für Chaos

Berlin - Witzige Idee oder cleverer Marketing-Schachzug? Vorbei ist es mit der Idylle in der Modelleisenbahn-Landschaft, denn die "Klimakleber" sorgen jetzt auch in Miniatur für Chaos.

Die Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren immer wieder die Straßen von Berlin, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. © Paul Zinken/dpa

Zurzeit blockieren die Aktivisten der "Letzten Generation" wieder regelmäßig die Straßen von Berlin und anderen deutschen Großstädten, um die Regierung dazu zu bewegen, bis 2030 auf fossile Brennstoffe zu verzichten.

Und da Modellbahn-Enthusiasten auf ihren Anlagen gern die Realität abbilden, sollten die Störenfriede doch auch im Kleinformat Unruhe stiften dürfen.

Das dachte sich zumindest die Firma "Busch", die auf Modelleisenbahn- und Modellbau-Zubehör spezialisiert ist, und wirbt daher im Herbst/Winter-Prospekt mit dem Action-Set 79800 "Klimakleber".

"Kaum zu glauben, was man da in der Zeitung lesen muss: Buschheide. Gestern war die Landstraße von Sonnental nach Buschheide für mehrere Stunden voll gesperrt, da Klimaaktivisten der Letzten Generation die Straße blockierten", heißt es in dem Werbeflyer.