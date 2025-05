Klima-Kleber kleistern Antwort an Springer-Zentrale in Berlin

Berlin - Klimaaktivisten der " Neuen Generation " haben am Freitagabend ein Antwortschreiben an die Springer-Zentrale in Berlin gekleistert.

Alles in Kürze

Klimaaktivisten kleisterten am Freitag ein Antwortschreiben an die Springer-Zentrale in Berlin. © Neue Generation

Bei dem Text, der gegen 20 Uhr von zwei Aktivistinnen an die Scheibe geklebt wurde, handelt es sich um die Antwort der "Neuen Generation" auf eine E-Mail einer Mitarbeiterin der Zeitung "Die Welt", wie die Gruppierung mitteilte.

Am Montag hatten die Klimaaktivisten einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Konzerns, Mathias Döpfner (62), geschrieben und darin eine Widerstandswelle ab dem 2. Juni angekündigt, die sich vor allem gegen den Verlag richten soll, zu dem auch "Die Welt" und "Bild" gehören. Außerdem luden die Aktivisten darin zu einem konstruktiven Gespräch ein.

In ihrem an Döpfner adressierten Brief wurde die Unabhängigkeit der Springer-Redaktionen infrage gestellt. Die Verfasser äußerten darin den Verdacht, dass KKR, der zu den größten Investoren im fossilen Energiesektor und bis Ende April Springer-Hauptaktionär war, Einfluss insbesondere auf die Klima-Berichterstattungen der Springer-Zeitungen "Bild" und "Welt" genommen haben könnte.

Die Mitarbeiterin der "Welt" schrieb daraufhin am vergangenen Montag eine E-Mail an die "Neue Generation", lehnte das Gesprächsangebot jedoch ab. "Stattdessen legte sie Wert auf den Hinweis, dass das Private-Equity-Unternehmen KKR seit dem 1. Mai 2025 nicht mehr Anteilseigner des Springer-Konzerns ist", so die Klimaaktivisten.