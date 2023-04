Klimaaktivist der "Letzten Generation" wird durch Polizist verletzt, doch er nimmt den Beamten in Schutz

Auf Twitter berichtet Klimaaktivist Lennart darüber, wie ihm ein Polizist am Mittwoch in Berlin das Handgelenk angebrochen hatte. © Screenshot/Twitter/LetzteGeneration

Auf Twitter veröffentlichte die Klimaschutz-Gruppe am Sonntag ein Video von Aktivist Lennart, der mit einem vergipsten Arm in die Kamera spricht.

Demnach sei der Klimaschützer am Mittwoch an einer Blockadeaktion in Berlin beteiligt gewesen. Bei dessen Räumung sei ihm von einem Polizisten durch einen "Schmerzgriff" das Handgelenk angebrochen worden.

Lennart sagt aus, dass er zunächst wütend über das harte Vorgehen der Polizei war, gäbe dem Beamten im Nachhinein aber keine Schuld. Vielmehr prangert er das Nichthandeln der Politiker an. Würde sich die Regierung an das Grundgesetz halten, müssten die Aktivisten nicht mit Gewalt von der Straße gezerrt werden.

Lennart ist sich sicher, der Polizist hätte aus einer Stresssituation heraus und nicht mit Absicht gehandelt. Die "Letzte Generation" fordert einen Gesellschaftsrat, der die Bevölkerung aus der "existenziellen Krise" heraus manövrieren und solche Situationen vermeiden soll.