"Letzte Generation" blockiert Hauptstraße in Leipzig: So reagieren Menschen vor Ort

Leipzig - Mittlerweile kennt man das Vorgehen: Eine Gruppe läuft auf die Fahrbahn, zieht sich Warnwesten an und setzt sich schließlich hin - eine Straßenblockade der "Letzten Generation". So auch am Dienstag in Leipzig wieder geschehen. Doch wie reagieren eigentlich die Menschen vor Ort? TAG24 hat Eindrücke gesammelt.