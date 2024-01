10.01.2024 09:53 "Letzte Generation" blockiert Jahnallee und mimt Bauern-Proteste: "Wir haben einen Traktor!"

In Anlehnung an die Proteste der Landwirte haben Aktivisten der Letzten Generation am Mittwochmorgen die Leipziger Jahnallee blockiert.

Von Annika Rank

Leipzig - In Anlehnung an die Proteste der Landwirte haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Mittwochmorgen die Leipziger Jahnallee blockiert. Die Jahnallee wurde am Mittwochmorgen von Aktivisten blockiert. © Letzte Generation Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Sportforum Süd" platzierten sich mehrere Aktivisten auf der Fahrbahn, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Anders als bei vergangenen Aktionen klebten sie sich allerdings nicht auf der Straße fest - stattdessen verteilten sie eine Spitze gegen die Bauernproteste, indem sie mit Spielzeug-Traktoren und auf Plakate gemalte landwirtschaftliche Maschinen anrückten. Auf den Bannern der Aktivisten waren unter anderem Slogans wie "Wir dürfen das! Wir haben einen Traktor!" oder "Hört auf uns, wir haben Traktoren!" zu lesen. Damit wollen sie den Unterschied zwischen der allgemeinen Akzeptanz der Bauernproteste mit der Ablehnung der Klimaproteste aufzeigen. Hochwasser Hochwasser in Dresden: Starke Strömung trotz sinkender Wasserstände Lennart Wenzel (27), der sich am Mittwoch an der Aktion beteiligte, dazu: "Die Bäuerinnen und Bauern von der Politik respektvoll behandelt, anstatt als Terroristen, Verbrecher und Chaoten beschimpft zu werden. Es ist der Bundesregierung also doch möglich, konstruktiv mit Protesten aus der Bevölkerung umzugehen." Die Aktivisten nahmen Bezug auf die aktuellen Bauernproteste. © Letzte Generation Die Polizei überwachte das Geschehen auf der Jahnallee.

