"Letzte Generation" blockiert Straßen in Bremen und Hamburg

Bremen - Von den bundesweiten Straßenblockaden der " Letzten Generation " waren am Freitag auch Bremen und Hamburg betroffen.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kleben sich in Bremen auf der Straße fest und verkleiden sich als Scholz, Habeck und Wissing. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Die Klimaaktivisten hatten am Morgen mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten angekündigt.

Wie die Polizei Bremen am Freitag auf Twitter mitteilte, hatten sich die "Klima-Kleber" zunächst in Bremen an der Kreuzung Osterdeich, Tiefer, Altenwall festgeklebt.

Auf Bildern war zu erkennen, dass sich die Klimademonstranten unter anderem als Olaf Scholz (65, SPD), Volker Wissing (53, FDP) und Robert Habeck (53, Grüne) verkleidet hatten und mit Bannern auf der Fahrbahn protestierten.

Vor allem stadtauswärts kam es zu Verkehrsbehinderungen. "Wir brechen das Gesetz!", stand auf den Plakaten der Demonstrierenden.

In Hamburg kam es dagegen erst am Nachmittag zu einer Straßenblockade: Hier besetzten mehrere Aktivisten die Straße im Bereich Fruchtallee und Doormannsweg auf Höhe der U-Bahn-Station Christuskirche in Eimsbüttel.