"Letzte Generation" blockiert Verkehr in Dresden: Heute soll noch mehr Klima-Protest folgen!

Wichtig ist allerdings: Dies soll nicht die einzige Protest-Aktion am heutigen Freitag in Dresden sein!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung der Klimaaktivisten-Gruppierung haben einige ihrer Unterstützer am heutigen Freitagmorgen, ab 7.55 Uhr eine Kreuzung in der Neustadt blockiert.

Die Polizei war bei der Protest-Aktion der "Letzten Generation" schnell vor Ort. © Letzte Generation

So erklärt die Gruppierung in ihrer Pressemitteilung, dass man am heutigen 17. März gleich "mehrere Straßen im größeren Stadtgebiet Dresden blockieren" wolle.

Einige Aktivisten würden sich dabei wieder "mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festkleben", heißt es in der Ankündigung. Trotzdem sollen es "friedliche Störaktionen" bleiben - solche Verkehrs-Blockaden hatte es in den letzten Tagen und Wochen ja immer wieder in der sächsischen Hauptstadt und in zahlreichen anderen Städten Deutschlands gegeben.

Wann und wo genau die weiteren Aktionen stattfinden werden, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Die Blockaden sollen jedoch "zu verschiedenen Tageszeiten stattfinden - sowohl morgens als auch nachmittags", heißt es in der Mitteilung.

Man muss also wohl noch mit mindestens einem weiteren Einsatz am Nachmittag rechnen - wenn nicht sogar noch mehr.

Die Forderung der "Letzten Generation" bleibt die gleiche: Die Aktivisten "fordern die Regierung auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen, um eine demokratische Entscheidungsfindung angesichts der Klimakatastrophe zu ermöglichen."