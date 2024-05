Letzte Generation blockiert vor Hauptbahnhof: "Klimaschutz ist Demokratieschutz"

Berlin - Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Samstag vor dem Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof versammelt.

Rund 150 Aktivisten beteiligten sich am Samstag an den Protesten in Berlin. © Letzte Generation

Etwa 150 Klimaschützer kamen ab 12 Uhr unter dem Motto "Klimaschutz ist Demokratieschutz" auf der Rahel-Hirsch-Straße zusammen.

Erneut forderte die Letzte Generation mehr Ehrlichkeit zur Klimakatastrophe von der Bundesregierung.

"Die Klimakatastrophe gefährdet ernsthaft unsere Demokratie! Eine Einhaltung des Grundgesetzes ist in der Klimakatastrophe nicht möglich!", sagte Sprecherin Judith Beadle (43).

Auch in Erfurt, Bonn und Karlsruhe beteiligten sich am Samstag Unterstützer der Klima-Gruppierung an sogenannten "Ungehorsamen Versammlungen".