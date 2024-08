Letzte Generation dringt in Flughäfen ein: Aktivisten kleben auf Rollbahn und werden entfernt

Berlin - Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am heutigen Donnerstagmorgen mehrere Flughäfen in Deutschland lahmgelegt. Die Störaktion ist nun beendet und der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden.

Mittels Selfies dokumentiert eine Aktivistin ihren Protest. Aktivisten der Letzten Generation gelang es, sich Zugang zum BER zu verschaffen. © Letzte Generation (Bildmontage)

Laut den Aktivisten waren die Flughäfen in Berlin-Brandenburg (BER), Köln/Bonn, Nürnberg und Stuttgart seit 5 Uhr von dem Protest betroffen.

Eigenen Angaben nach verschafften sich insgesamt acht Menschen Zugang zu den Rollbahnen und klebten sich an den Asphalt.

In Nürnberg ging am Morgen kein einziger Flieger, wie auch in Köln/Bonn zuvor, wo sich zwei Menschen gegen 5.45 Uhr auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt hatten. Die zwei Aktivisten seien entfernt worden.

Momentan könne es jedoch noch zu Verzögerungen im Flugverkehr kommen, wie der Airport mitteilte. Derzeit wird nach einer dritten Person gesucht, die sich auf dem Flughafengelände aufhalten soll, wie ein Sprecher der Bundespolizei informierte.

Am BER gab es eine zeitweise Unterbrechung im Flugbetrieb, da sich zwei Klimaschützer im Alter von 21 und 22 Jahren auf der nördlichen und südlichen Start- und Landebahn festgeklebt hatten, wie der Sprecher mitteilte.

Ein Loch im Zaun, das von der Polizei Brandenburg gegen 5.10 Uhr entdeckt wurde, zeigt die Einstiegsstelle der Aktivisten.