Letzte Generation klebt Fassaden von Prada und Vattenfall in Berlin mit Plakaten zu

Berlin - Plakatieren für das Klima! Bei ihrer jüngsten Aktion in Berlin hat die Letzte Generation am Samstag einige Großkonzerne ins Visier genommen.

Weiter ist zu lesen: "Die Ärmsten unserer Gesellschaft und die Mittelschicht sind zum Sparen gezwungen. Sie können sich die Energie nicht mehr leisten. Die Reichen, die hingegen am meisten verbrauchen, schert ein steigender Preis nicht."

Auf den Plakaten sind Ausschnitte einer Erklärung abgedruckt, die sich an Gesellschaft und Politik, insbesondere aber an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD ), richtet. Die Politik dürfe "die Bevölkerung nicht weiter hinters Licht" führen.

Die betroffenen Gebäude sollten so als "Orte der Zerstörung und der Ungerechtigkeit" entlarvt werden, hieß es in einer Mitteilung der Letzten Generation.

Seit dem Morgen waren Unterstützer der Klima-Gruppierung unterwegs, um Plakate an die Fassaden des Volkswagen-Forums Unter den Linden, der Vattenfall-Zentrale am Südkreuz und bei Prada auf dem Kurfürstendamm zu tapezieren.

Der Energiekonzern betreibe "Greenwashing", kritisierte die Klima-Gruppe. © Letzte Generation

"Es ist höchste Zeit, die unbequeme Wahrheit auszusprechen: Manches, was heute selbstverständlich ist, muss ein Ende finden", hieß es auf den Plakaten in Berlin. So müsse die Flugindustrie ebenso wie die Automobil- und Chemieindustrie heruntergefahren werden.

Die Klima-Aktivisten warfen Vattenfall "Greenwashing" vor, VW stehe für Umweltbetrug, und an Prada werde "der Luxus der Reichen sichtbar".

Der Protest in der Hauptstadt war Teil einer bundesweiten Aktion, bei der die Letzte Generation in mehreren Städten unter anderem Banken und Autohäuser plakatierte, etwa in Dresden.

In Berlin findet die nächste sogenannte "Ungehorsame Versammlung" am Samstag, 13. April, unter dem Motto "Demokratie braucht Ehrlichkeit" statt.