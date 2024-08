11.08.2024 06:55 "Letzte Generation" kündigt wieder Protestaktion am Kanzleramt an!

Die "Letzte Generation" will am heutigen Sonntag in Berlin wieder für eine andere Klimapolitik protestieren.

Von Denis Zielke

Berlin - Die "Letzte Generation" will am heutigen Sonntag in Berlin wieder für eine andere Klimapolitik protestieren. Ende Oktober vergangenen Jahres beschmierten die Klima-Radikalen die Wand des Bundeskanzleramtes mit dem Spruch "Olaf lügt". (Archivbild) © Paul Zinken/dpa Wie die Gruppe mitteilt, ist die Versammlung um zwölf Uhr vor dem Kanzleramt geplant. Dort beschmierten sie in der Vergangenheit mehrfach die Fassade des Gebäudes, in dem Olaf Scholz (66, SPD) sitzt. Unter dem Motto "Handeln statt kriminalisieren" fordern die Umwelt-Radikalen von der Politik, "endlich aktiv zu werden für effektiven, gerechten und weltweiten Klimaschutz", heißt es in der Ankündigung. Sie werfen Politikern vor, "von der eigentlichen Katastrophe abzulenken". Ukraine Ukraine-Krieg: Selenskyj bricht Schweigen über Offensive bei Kursk "Wir dürfen keine wertvolle Zeit verlieren, sondern müssen uns konstruktiv mit der Bewältigung der Klimakatastrophe beschäftigen", sagte Philipp Brumma von der Letzten Generation laut Mitteilung. Zudem verwiesen die Straßen-Kleber darauf, dass Deutschland nach Einschätzung des führenden Expertenrats der Bundesregierung die Klimaziele für 2030 verfehlen werde. Am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei bundesweit Razzien bei der "Letzten Generation" durchgeführt und Wohnungen der Mitglieder gestürmt.



Titelfoto: Paul Zinken/dpa