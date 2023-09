20.09.2023 11:53 "Letzte Generation": Legen Klima-Kleber den Berlin Marathon lahm?

Die jüngsten Proteste von Klima-Aktivisten in Berlin fallen in die Woche vor dem Marathon. Was plant die "Letzte Generation"?

Berlin - Die jüngsten Proteste von Klima-Aktivisten in Berlin fallen in die Woche vor dem Marathon. Was plant die "Letzte Generation" zum sportlichen Großereignis? Ob sich Klima-Aktivisten auch beim Berlin Marathon am Wochenende auf die Straße kleben werden, ließ die "Letzte Generation" vorerst offen. © Hannes P. Albert/dpa Dazu könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen, teilte die Gruppe der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Ziel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors, das Mitglieder der Gruppe am Sonntag mit oranger Farbe besprüht hatten. Für das 42,195 Kilometer lange Rennen am Sonntag hat sich die Rekordzahl von 47.912 Läufern angemeldet. Auch Handbiker und Rollstuhl-Athleten sind am Start. Bereits am Samstag findet der Marathon der Inline-Skater statt, für den mehr als 4500 Meldungen vorliegen. Veranstalter und Polizei hatten am Montag betont, auf einen reibungslosen Ablauf zu hoffen. Mögliche Störungen seien aber wie immer nicht auszuschließen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 650 Kräften im Einsatz. "Es gibt natürlich eine Taktik, die die Polizei hat", sagte Geschäftsführer Jürgen Lock von Veranstalter SCC Events. Lock verwies zudem auf die Bemühungen der Organisatoren für Nachhaltigkeit. Der Berlin Marathon zählt zu den prestigeträchtigsten Laufgroßveranstaltungen weltweit. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa Der London-Marathon hatte vor der jüngsten Austragung im April mit der Gruppe "Extinction Rebellion" eine Vereinbarung getroffen, in der die Aktivisten zusicherten, auf Störungen zu verzichten und die Bemühungen um Klimaschutz anerkannten.

