"Letzte Generation" legt Verkehr in Dresden lahm: "Auftakt einer Protest-Reihe"

Mega-Blockade am World Trade Center! Am Mittwochnachmittag haben Aktivisten der "Letzten Generation" eine Verkehrsader in der Wilsdruffer Vorstadt lahmgelegt.

Dresden - Verkehrsblockade am Dresdner World Trade Center! Am heutigen Mittwochnachmittag haben Aktivisten der "Letzten Generation" eine wichtige Verkehrsader in der Wilsdruffer Vorstadt komplett lahmgelegt. Die Kreuzung am World Trade Center war gegen 15.45 Uhr dicht. Alle Einmündungen wurden durch Aktivisten blockiert. © Steffen Füssel Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, störten etwa 25 Protestler ab 15.30 Uhr den Verkehr an der Kreuzung Freiberger Straße/Ammonstraße. Sie blockierten alle vier Einmündungen. Mehrere Aktivisten klebten sich dabei mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn sowie aneinander fest. Polizisten waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort und lösten die Personen von der Straße. Gegen 16.45 Uhr konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden. Die Stimmung unter den Autofahrern und auch unter den Fußgängern soll teilweise aggressiv gewesen sein. Auf Bildern von der Protestaktion ist zu sehen, dass mindestens ein Passant selbst eingriff und versuchte, eine Aktivistin von der Straße zu zerren. Ursprünglich hatte die Aktivisten-Gruppe geplant, am Wiener Platz zu demonstrieren, nun verlagerte sich die Störaktion aber doch zum World Trade Center. Sie soll laut der "Letzten Generation" der "Auftakt für eine Reihe aufeinanderfolgender Proteste in Dresden" sein. Alarmierte Polizisten lösten die Klima-Kleber von der Straße. © Steffen Füssel Die Beamten waren innerhalb kurzer Zeit am Einsatzort und trugen die Aktivisten von der Kreuzung. © Steffen Füssel Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung ein. Zudem gehen die Ermittler weiteren Hinweisen nach, laut denen einzelne Autofahrer die Blockierer selbst von der Straße gebracht haben sollen. Erstmeldung: 17.03 Uhr. Aktualisierung: 17.20 Uhr.

