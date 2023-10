"Letzte Generation" marschiert durch Dresden: Stau bis zum Sachsenplatz!

Dresden - Am heutigen Mittwochnachmittag marschierten ein Dutzend Klimaaktivisten der " Letzten Generation " durch Dresden und verursachten einen längeren Stau.

Am Heinz-Steyer-Stadion endete der Protestzug. © Malte Kurtz

Insgesamt zwölf Aktivisten - begleitet von drei Einsatzfahrzeugen der Dresdner Polizei - setzten sich gegen 16 Uhr am Theaterplatz in Bewegung und zogen am Landtag vorbei zum Heinz-Steyer-Stadion.

Zwischenzeitlich hatte sich durch die vorher angemeldete Demonstration ein längerer Stau bis hin zum Sachsenplatz gebildet.

Auf ihren Transparenten forderte die "Letzte Generation" dabei die Abkehr von fossilen Brennstoffen für mehr Gerechtigkeit.

Dresdens wohl bekanntester Klimaaktivist, Christian Bläul, befand sich ebenfalls unter den Teilnehmern.

Gegenüber TAG24 erklärte er, dass es ihn "besonders erfüllt" habe, am Sächsischen Landtag vorbeizuziehen.