"Letzte Generation" marschiert nicht nur, sondern sorgt auch mit dieser Aktion für Aufsehen

Berlin - Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Samstagnachmittag nach einem Protestmarsch die Umgebung in Berlin-Mitte vor der Deutschen Bank kurzzeitig verändert. Der Grund liegt auf der Hand.

Die Demo endete an der Friedrichstraße vor einer Filiale der Deutschen Bank. Dort pflanzten Umweltschützer symbolisch vier Bäume auf der Straße.

Einige der Protestierenden hielten Schilder mit den Aufschriften wie "The wrong amazon is burning" und "Die aktuelle Politik hat tödliche Folgen".

Der nicht angemeldete Protestmarsch zog über die Stresemannstraße, Wilhelmstraße bis zur Friedrichstraße, vorbei am "Checkpoint Charlie".

Zunächst versammelten sich gegen 14 Uhr circa einhundert Unterstützer der Gruppierung an der historischen Ampel am Potsdamer Platz, wie die Umweltschützer eigenen Angaben nach mitteilten.

Der heutige Welt-Regenwaldtag ist Anlass für den Protest gewesen. © Letzte Generation

Mit dieser Aktion prangern die Klimaaktivisten eigenen Angaben nach an, dass die Deutsche Bank durch die Vergabe von Krediten an ein peruanisches Ölunternehmen in die Zerstörung der Regenwälder investiere.

"Wir setzen uns daneben, um zu zeigen, dass der Regenwald genauso bleiben muss, wie ziviler Ungehorsam auf der Straße!", erklärte die Aktivistin Emilia B. ihren heutigen Protest.

Der heutige Welt-Regenwaldtag war Anlass für die Aktion der Klimaschützer, "um zu zeigen, dass der Regenwald genauso bleiben muss, wie ziviler Ungehorsam auf der Straße!" Der Tag wurde ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Vielfalt und Bedeutung der Regenwälder und die Notwendigkeit seines Schutzes zu schärfen, so der "WWF Deutschland".

"Der Regenwald ist neben Lebensraum und Garant für Biodiversität auch eine wichtige CO₂-Senke. Dieses lebenswichtige System ist allerdings durch die Klimakatastrophe bedroht", mahnt die Letzte Generation."Nur weil wir hier keinen Regenwald haben, heißt das nicht, dass wir tatenlos zusehen dürfen!", so die Aktivistin.

Die Umweltschützer wollen mit stetigen Aktionen auf die Dringlichkeit der Krise aufmerksam machen und vor allem die Politiker zum Handeln und Umdenken bewegen.