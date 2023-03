Letzte Generation mit "neuer" Protestform auf der Carolabrücke!

Dresden - Wie die " Letzte Generation " bereits im Vorfeld ihrer Aktionen am Montag ankündigte, sollte die "Intensität" ihrer Proteste in Dresden zunehmen. Am Dienstagnachmittag ließen die Klimaaktivisten den Worten dann Taten folgen und versammelten sich zu einem nicht angemeldeten Protestmarsch gegen 15.12 Uhr vor der Carolabrücke.

In einer Pressemitteilung am Dienstag erklärte die "Letzte Generation", dass man mit dem Marsch für das "Recht auf Leben und Zukunft" sowie gegen den "Verfassungsbruch der Regierung" demonstrieren wolle.

Vorne mit dabei war auch wieder derselbe junge Mann, der sich am Montagabend auf der Waisenhausstraße festklebte und anschließend in Polizeigewahrsam genommen wurden. Zusammen mit seinen vier Kollegen reihte er sich mit einem Transparent, dass auf den Artikel 20a des Deutschen Grundgesetzes verwies, zwischen den fahrenden Autos ein.

Gegen 15.12 Uhr ging der Protest schließlich los. Insgesamt fünf Aktivisten blockierten den Fußgängerüberweg auf der St. Petersburger Straße vor der Carolabrücke auf der Höhe der Synagoge und setzten sich dann in Richtung Neustadt in Bewegung.

Um 15.40 Uhr war dann Schluss mit lustig. Die Einsatzkräfte lösten die Blockade auf und erteilten Platzverweise. © Ove Landgraf

Bereits am morgigen Mittwoch sollen die nächsten "neuartigen Protestformen" der Klimaaktivisten in Dresden folgen, kündigte die "Letzte Generation" ebenfalls am Dienstag an.

Genauer definiert wird die "Neuartigkeit" dabei nicht, jedoch teilte die Aktivisten bereits am Montag mit, sich künftig auch auf der Straße "einbetonieren" zu wollen, um das Ablösen durch die Einsatzkräfte stark zu erschweren.

Mit der Ausweitung ihres Protestes und der Unterstützung von vier Oberbürgermeistern im Rücken wolle man die Bundesregierung dazu auffordern, eine "Notfallsitzung der Gesellschaft einzuberufen", schrieb die "Letzte Generation" in ihrer Mitteilung am Dienstag.

Nach dieser Aktion am Dienstagnachmittag bleibt jedoch zu bezweifeln, ob der Protest einerseits in neuer Form auftritt und andererseits auch wirklich geeigneter für die breite Gesellschaft sein wird.