"Letzte Generation" protestiert am Samstag wieder in Berlin

Die "Letzte Generation" setzt ihre Proteste fort. (Archivbild) © Letzte Generation

Die Gruppe ruft demnach zu einer "ungehorsamen Versammlung" unter dem Motto "Klimaschutz ist Demokratieschutz" auf, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt.

Demnach sollen sich Unterstützerinnen und Unterstützer am Samstag ab 12 Uhr auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof in Berlin-Mitte treffen "und nicht weggehen, bis sich die Bundesregierung an unsere gemeinsame Verfassung hält - kompromisslos, friedlich und entschlossen", wie es weiter hieß.

"Wir feiern die Demokratie mit unserem Protest, Protest ist ein essenzieller Bestandteil von Demokratie!", sagte Klima-Aktivistin Judith Beadle laut Mitteilung.

Weiter unterstrich die Kommunikations-Designerin, die für die Zukunft ihrer zwei Kinder Straßen blockiert und schon in Präventivhaft saß: "Die Klimakatastrophe gefährdet ernsthaft unsere Demokratie! Eine Einhaltung des Grundgesetzes ist in der Klimakatastrophe nicht möglich!"

Die Klima-Aktivisten verwiesen zudem auf das große Demokratiefest, das vom 24. bis zum 26. Mai 2024 in unmittelbarer Nähe am Spreebogen zwischen dem Bundestag und dem Bundeskanzleramt stattfindet.