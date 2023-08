Mehrere Straßen blockiert: "Letzte Generation" setzt Protestaktionen in München fort!

In München setzen die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" auch am heutigen Dienstag ihre Protestaktionen fort. © Letzte Generation

Betroffen ist der Verkehr einer Mitteilung zufolge dabei stadteinwärts unter anderem aus Abfahrten der A96 und der B2R. Es wird an verschiedenen Orten wie etwa der Schlüsselbergstraße blockiert.

Die Aktionen laufen demnach seit 7.30 Uhr am Morgen und sollen sich über den Tag erstrecken.

"Ich gehe jeden Tag aufs Neue auf die Straßen in München, denn unsere Grundrechte werden in einer drei bis vier Grad heißen Welt nicht mehr gewährleistet sein können", erklärt Micha Frey, der an den Sitzblockaden am Petuelring teilnimmt.

Laut dem Mitglied der "Letzten Generation" halte sich die Regierung schon heute "nicht an Recht und Gesetz" und verschiebe die "dringend notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auf die Zukunft".

"Dabei ist es unabdingbar, jetzt sozial gerechte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, denn der Bremsweg auf der Schnellstraße zur Klimahölle ist lang", schildert Frey. Die Politik scheitere allerdings daran, "die wichtigsten Schritte einzuleiten und umzusetzen". Seine Forderung: "Es ist an der Zeit, dass die Regierung endlich einen Gesellschaftsrat Klima einberuft."