"Letzte Generation" stört Sport-Event: "Immer größere und massivere Proteste" angekündigt!

Graz - Am heutigen Sonntag haben Aktivisten der " Letzten Generation " den Graz-Marathon blockiert. Dies sei der Anfang einer größeren Stör-Serie, wie die Organisation ankündigt.

Orangefarbenes Pulver verstreuten die Aktivisten der "Letzten Generation" beim 30. Graz-Marathon. © Letzte Generation Österreich

Rund 10.000 Teilnehmer starteten am Samstag und Sonntag beim Graz-Marathon in der Steiermark. Doch kurz vor dem Start des zweiten Blocks am heutigen Sonntag kam es zu einer Stör-Aktion der "Letzten Generation".

Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27) sagte, dass der Protest auf diese Weise stattfinden müsse, "weil nur noch unignorierbare Proteste diese Regierung bewegen können, ihre Versprechen, ihre Ziele, geltende Verträge, Gesetze und die Verfassung einzuhalten".

Die Aktivisten "stören nur sehr ungern Sport und Vergnügen", wie Hagen-Canaval erklärte. Doch es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man zu solchen Mitteln greift.

Die Mitglieder der Organisation kündigten in ihrer Mitteilung nach dem Marathon nämlich an, "immer größere und massivere friedliche Proteste" starten zu wollen.

Sie unterstellen der österreichischen Regierung eine "Beratungsresistenz", die diese Maßnahmen erforderlich mache.