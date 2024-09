Letzte Generation triumphiert: Berlin muss 300.000 Euro zurückzahlen!

Berlin - Erfolg für die " Letzte Generation ": Wie das Oberverwaltungsgericht nun bestätigt hat, waren Tausende Gebührenbescheide für Anklebe-Proteste der Klimaaktivisten rechtswidrig. Das Land Berlin muss tief in die eigene Tasche greifen.

In Berlin treten die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" besonders häufig in Erscheinung. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Beschwerde der Hauptstadt gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts im September 2023 lief somit ins Leere. Damals entschied das Gericht, dass die Berliner Polizei in Tausenden Fällen zu Unrecht Gebühren für das Lösen von der Fahrbahn erhoben hatte.

Am vergangenen Dienstag, 10. September, bekräftigte das Oberverwaltungsgericht als nächsthöhere Instanz die damalige Entscheidung. Die Argumentation folgte im Wesentlichen dem Beschluss von vor einem Jahr, wie der Verein "Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft" (RAZ) mitteilte.

Der Erhebung der Kosten liege keine geeignete Rechtsgrundlage zugrunde, so das Gericht. Infrage standen immerhin rund 1300 Gebührenbescheide in Höhe von 241 Euro an Klimaaktivisten. Auch bei eingelegter Beschwerde mussten die Klimaschützer erst einmal zahlen, da der Widerspruch "keine aufschiebende Wirkung" hatte.

Der jüngste Gerichtsentscheid bedeutet konkret: Alle von den Protestierenden in der Zwischenzeit pro Straßenblockade gezahlten Gebühren muss das Land ihnen zurückerstatten. Immerhin mehr als 300.000 Euro kommen dabei zusammen.