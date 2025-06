Neue Generation will Auslieferung der "Bild" verhindern

Die Demonstranten hätten versucht, die Zufahrten und Ausfahrten des Axel Springer Druckhauses am Brunsbütteler Damm zu blockieren, so die Polizei. Sie seien mit einem Lieferwagen vorgefahren und hätten eine Radkralle, Klebstoff, Sitzmatten, Spraydosen mit Farbe und Motto-T-Shirts dabeigehabt.

39 Aktivisten seien am späten Sonntagabend vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. 34 Klimaschützer wurden bis Montag in sogenannten Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizei war entsprechend vorbereitet. © Julius Schreiner/dpa

Die Personalien aller Verdächtigen seien festgestellt worden. Es gab 39 Anzeigen wegen Nötigung und 5 wegen Widerstands gegen Polizisten. Springer wollte das Geschehen auf Anfrage nicht kommentieren.

Die Gruppe Neue Generation, Nachfolgerin der Klimaschutzgruppe Letzte Generation, hatte am Freitag eine "Widerstandswelle" in Berlin angekündigt. Schwerpunkt sollten dabei Demonstrationen und Aktionen am Axel-Springer-Hochhaus in Kreuzberg sein. So wolle man friedlich für eine andere Umweltpolitik und mehr Demokratie kämpfen, hieß es.

Die ursprüngliche Klimaschutzinitiative Letzte Generation war nach einem Hungerstreik in Berlin entstanden und sorgte ab 2022 mit Blockadeaktionen in ganz Deutschland für Aufsehen. Anfang 2024 kündigte die Gruppe einen Strategiewechsel und dann eine Namensänderung an.