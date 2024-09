Letzte Generation triumphiert: Muss Berlin 300.000 Euro an die Aktivisten zurückzahlen?

In Berlin treten die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" besonders häufig in Erscheinung. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Eine Beschwerde des Lands Berlin gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts im September 2023 wies dieses damit zurück. Damals hatte das Gericht entschieden, dass die Berliner Polizei zu Unrecht Gebühren für das Lösen von der Fahrbahn erhoben hatte.

Am vergangenen Dienstag, 10. September, bekräftigte das Oberverwaltungsgericht als nächsthöhere Instanz die damalige Entscheidung. Die Argumentation folgte im Wesentlichen dem Beschluss von vor einem Jahr, wie der Verein "Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft" (RAZ) mitteilte.

Der Erhebung der Kosten liege keine geeignete Rechtsgrundlage zugrunde, so das Gericht. In Frage steht nun, ob dies auch für die anderen der rund 1300 Gebührenbescheide in Höhe von 241 Euro gilt, die gegen die Klimaaktivisten erlassen wurden.

Der Verein RAZ jedenfalls ist dieser Meinung und spricht von einem "Präzedenzfall". Träfe dies zu, würde das Urteil für alle gegen Mitglieder der Letzten Generation wegen Straßenblockaden ausgestellten Bescheide gelten. Für das Land Berlin könnte das teuer werden.

Den Angaben nach würden die Klimaaktivisten schätzungsweise 300.000 Euro vom Land zurückerhalten.