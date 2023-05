16.05.2023 14:05 "Letzte Generation" verschärft Protest: Polizei rückt mit Presslufthammer an

In Berlin haben sich am Dienstag Mitglieder der "Letzten Generation" selbst an den Straßenbelag "betoniert" - die Polizei musste mit schwerem Gerät anrücken.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: Julius-Christian Schreiner/Tnn/dpa, Letzte Generation (Bildmontage)