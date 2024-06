Letzte Generation will am Samstag durch Berlin marschieren

Zum Weltregenwaldtag treibt es die Letzte Generation wieder auf die Straßen der Hauptstadt. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Anlass für die Demonstration ist der Weltregenwaldtag am 22. Juni. Wie die Gruppierung mitteilte, soll der Marsch um 14 Uhr an der historischen Ampel am Potsdamer Platz losgehen.

"Zum Weltregenwaldtag wollen wir auf die Zerstörung dessen aufmerksam machen und protestieren gegen die Ignoranz und das Anfeuern der Klimakatastrophe seitens politischer Entscheidungsträger und Großkonzerne", hieß es weiter.

Die Aktivisten riefen Privatpersonen dazu auf, sich ebenfalls dem Protest anzuschließen.

Mit dem Protestmarsch in der Hauptstadt setzt die Letzte Generation ihre neue Strategie fort, die weniger auf Klebeaktionen setzt. Dazu gehören auch sogenannte Ungehorsame Versammlungen, die - ebenfalls am Samstag - in Witzenhausen und in Regensburg stattfinden.