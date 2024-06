Letzte Generation verkündet Wahlergebnis und droht neue Protestwelle an

Berlin - Auch der "politische Arm" der " Letzten Generation " hat sich am gestrigen Sonntag zur Europawahl gestellt - am Montagabend haben die Klima-Rebellen das Ergebnis verkündet.

Carla Hinrichs (27) hat am Montagabend voller Stolz das Wahlergebnis der "Letzten Generation" verkündet. © Carsten Koall/dpa

Wer sich am Wahltag die Mühe gemacht und den ellenlangen Wahlzettel bis ganz unten studiert hat, dem ist womöglich die "Partei" mit dem kuriosen Namen "Parlament aufmischen" ins Auge gefallen.

Unter dieser Bezeichnung haben sich Aktivisten der Letzten Generation zur Wahl gestellt und tatsächlich haben 104.340 Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz an dieser Stelle gemacht, wie die Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Das entspreche etwa "0,3 Prozent der Stimmen Deutschlands", wie Pressesprecherin Carla Hinrichs (27) anmerkte. "Wenn man in Berlin am Brandenburger Tor steht, dann wäre bis zur Siegessäule alles voll mit Menschen. Das sind so unglaublich viele", merkte sie stolz an.

99 Prozent der Bevölkerung würden ihr zufolge sowieso nur untätig zu Hause sitzen und den Klimawandel über sich ergehen lassen, aber es liege jetzt an der Letzten Generation, das übrige eine Prozent zu mobilisieren.