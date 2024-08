Letzte Generation zieht mit Schauspielerin vor das höchste Verfassungsgericht: "Prozedere ist eine Tortur"

Klimaaktivistin Irma Trommer ist mit ihrer Verurteilung wegen zwei Straßenblockaden in Berlin nicht einverstanden. © Screenshot/Instagram/abrakadub_, Swen Pförtner/dpa (Bildmontage)

Das teilten die Aktivisten am Mittwoch mit.

Am 6. Juni vergangenes Jahr wurde Trommer vom Amtsgericht Tiergarten in beiden Fällen (Juni 2022) wegen gemeinschaftlicher Nötigung in mittelbarer Täterschaft und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, aufgrund des Festklebens an der Straße, zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Landgericht Berlin bestätigte das Urteil und auch eine Revision vor dem Kammergericht Berlin scheiterte.

Nun soll sich das Bundesverfassungsgericht am morgigen Donnerstag mit dem Fall beschäftigen.

Die Klimaaktivistin ist der Auffassung, dass ihre Grundrechte verletzt sind. Die Straßenblockaden seien von Artikel 8 im Grundgesetz von der Versammlungsfreiheit geschützt.

Das Festkleben auf der Fahrbahn dürfe ihrer Meinung nach nicht nach Paragraf 113 des Strafgesetzbuchs geahndet werden, da der Tatbestand des Delikts so ausweitet werde, dass somit das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot für Strafgesetze verletzt sei.