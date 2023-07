In Verkleidung: "Letzte Generation" startet bundesweite Straßenblockaden

Berlin - Nach den Flughafen-Blockaden in Hamburg und Düsseldorf hat die "Letzte Generation" am heutigen Freitagmorgen bundesweit mehrere Protestaktionen gestartet. Mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten kündigte die Gruppierung an, bevor sie sich bis 6. August in die Sommerpause verabschieden will.