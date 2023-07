"Letzte Generation" schlägt an Flughäfen zu! Reise-Chaos, viele Flüge gestrichen

Düsseldorf/Hamburg – Aktivisten der " Letzten Generation " haben am heutigen Donnerstag Rollbahnen der Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Der Flugverkehr wurde erheblich beeinträchtigt, Flüge mussten gestrichen werden.

Gegen 10 Uhr konnten schließlich die ersten Flieger abheben. Der Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen, wie der Hamburger Flughafen via Twitter bestätigte. Ursprünglich waren zum Ferienstart etwa 330 Starts und Landungen mit rund 50.000 Passagieren geplant. Man gehe davon aus, dass es den ganzen Tag zu Verzögerungen kommen werde.

In Hamburg war der Flugverkehr zum Start der Sommerferien am heutigen Donnerstag seit 6.10 Uhr aus Sicherheitsgründen unterbrochen, wie der Airport mitteilte. "Starts und Landungen sind aktuell nicht möglich."

Mitglieder der Gruppe haben sich am frühen Morgen illegal Zugang zu den Start- und Landebahnen verschafft und sich dort am Asphalt festgeklebt.

Die "Letzte Generation" protestiert mit der Aktion "gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise".

Dennoch müssen Passagiere auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen. Wie viele Flüge genau von der Protestaktion betroffen waren, konnte eine Flughafen-Sprecherin in Düsseldorf zunächst nicht sagen.

Die Polizei konnte inzwischen alle Menschen von dem Vorfeld bringen. Den Beamten sei es gelungen, alle festgeklebten Aktivisten vom Rollfeld zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag.

In Düsseldorf befanden sich in den Morgenstunden nach Angaben eines Polizeisprechers sieben Menschen auf der Zufahrtsstraße zur Rollbahn.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (70, CDU) äußerte scharfe Kritik an den Protestaktionen. "Diese Klima-Chaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle", sagte er in Düsseldorf.

"Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will - das hat rein gar nichts mit legitimem Protest zu tun. Wer da mitmacht, muss wissen: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Nötigung sind Straftaten."

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, erklärte: "Es ist nicht hinnehmbar, wenn die Sicherheit des Luftverkehrs gefährdet wird. Schwerere Eingriffe in den Luftverkehr werden zu Recht strafrechtlich verfolgt."

Erstmeldung von 6.55 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.45 Uhr