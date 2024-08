Nach Razzia: "Letzte Generation" ruft zu neuen Protesten an Flughäfen auf

Nur so könne man der Regierung zeigen, "dass es so nicht weitergehen kann und lass uns denen richtig in den Hintern treten", appellierte er an seine Mitstreiter.

Die "Letzte Generation" hat am Donnerstag zu einem spontanen Protest am Brandenburger Tor aufgerufen. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Einsatzkräfte hätten jedoch damit gedroht, die Tür aufzubrechen und begonnen, von zehn herunterzuzählen, sodass er schließlich nackt die Tür öffnen musste.



Mittlerweile seien die Polizeiaktionen beendet und trotz des "Einschüchterungsversuchs" wolle die Gruppe ihre Proteste jetzt sogar ausweiten.

"Wir machen das, weil es richtig ist. Weil es so einfach nicht weitergehen kann. Weil wir uns sonst als Gesellschaft gerade richtig in die Scheiße reinreiten", erklärte Joel Schmitt, dessen Wohnung in Freiburg durchsucht wurde.

Die Letzte Generation kündigte an, sich weiter an der internationalen Flughafen-Kampagne "Oil Kills" beteiligen zu wollen. Daher wurden alle Unterstützer gebeten, sogar noch am Donnerstag und in den kommenden Tagen "friedlich an allen Flughäfen des Landes ihre Sorgen [...] zum Ausdruck zu bringen".

In Berlin wurde spontan zu einer friedlichen Versammlung am Brandenburger Tor aufgerufen, die am heutigen Donnerstag um 19 Uhr beginnen und Solidarität mit den Betroffenen signalisieren soll.

Erstmeldung um 15.05 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.57 Uhr.