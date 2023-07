Öl auf Fahrbahn gegossen: Klimaaktivisten stoppen DTM-Rennen am Norisring!

Nürnberg - Klimaaktivisten der " Letzten Generation " und "Extinction Rebellion Racing" haben mit einer Protestaktion das DTM-Rennen am Norisring in Nürnberg lahmgelegt.

Die Klimaaktivisten hatten bereits im Vorfeld Aktionen während des Rennwochenendes in Nürnberg angekündigt, deshalb war die Anzahl der Sicherheitskräfte verstärkt worden. Auch die Polizei war mit mehreren Kräften im Einsatz.

ADAC-Motorsportchef Thomas Voss bezeichnete die Aktion bei ProSieben als "sehr gefährlich". "Wenn das niemand mitbekommen hätte und das Rennen gestartet worden wäre, möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert wäre." Bisher hätte man ein tolles Motorsport-Festival gehabt, das durch die Störung ein wenig getrübt worden wäre.

Aktivisten in Warnwesten begaben sich kurz vor dem Start des Rennens auf die Fahrbahn und gossen orange gefärbtes Öl auf den Asphalt. Die "Letzte Generation" und "Extinction Rebellion Racing" bekannten sich in einer Mitteilung zu der Aktion.

Theodor Schnarr, Sprecher der "Letzten Generation", erklärte in der Mitteilung: "Das Weiter-So auf der fossilen Rennstrecke kostet schon heute Menschenleben. Wir zeigen mit unserem Protest, dass es so nicht weitergehen kann und darf: mit Vollgas in die Klimakatastrophe? Nicht mit uns! Angesichts von Unwettern, Hitzen und Dürren als ersten Vorboten der beginnenden Katastrophe ist es völlig verantwortungslos, jetzt nicht auf die Bremse zu treten."

Felix Kleinknecht, Sprecher von "Extinction Rebellion Racing", sagte: "Alle unsere Forderungen, dieses klimaschädliche Rennen mit seiner fatalen Vollgas-Botschaft endlich zu untersagen, wurden ausgeschlagen. Deshalb haben wir auf Stopp gedrückt - für einen Moment."

Originalmeldung vom 9. Juli 2023, 15.02 Uhr; aktualisiert um 15.26 Uhr.