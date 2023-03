Sekundenkleber entfernen: So löst die Polizei Klimaaktivisten von der Straße

Klimaaktivisten kleben sich freiwillig mit Sekundenkleber an Fahrbahnen fest. Wie kommen sie von der Straße wieder los, ohne Haut zu lassen?

München - Angenehm ist es nicht: Zwar bemühen sich die Polizisten, die festgeklebten Hände vorsichtig zu befreien, doch das klappt nicht immer. Trotzdem kleben sich Klimaaktivisten immer wieder freiwillig mit Sekundenkleber auf Straßen fest. Wie kommen sie da wieder weg? Und wie schauen ihre Hände danach aus?

Ein Aktivist hat sich in München auf einer Straße festgeklebt. © Matthias Balk/dpa Besuch beim "Glue-on-Team" des Münchner Polizeipräsidiums. Die Beamten schwören nach vielen Selbstversuchen auf eine Mischung aus Speiseöl und Seifenlauge. Aceton setzen sie wegen der Gesundheitsgefahren nur im Notfall ein. Zwei-Komponenten-Kleber wiederum ist im Gegensatz zu Sekundenkleber derart hartnäckig, dass die Fahrt ins Krankenhaus nötig wird - mit dem herausgemeißelten Bodenbelang an der Hand. Weswegen sich nahezu alle Aktivisten auf Sekundenkleber beschränken.

Um den zu lösen, haben die Münchner Polizisten ähnlich wie ihre Kollegen in anderen Bundesländern neben der rosafarbenen Seifenlauge im Mischverhältnis 1:1 und dem handelsüblichen Speiseöl Pinsel in verschiedenen Größen in ihrer großen schwarzen Einsatztasche, dazu Spatel und Mullbinden. Mit dem Verbandsmaterial können sie die glitschige Mischung besonders schmerzarm an die Klebekante befördern, indem sie wie mit einer Zahnseide unter der Hand hin- und herfahren. Instagram "Queen Energy": Influencerin zeigt ihre "schlaffen Brüste" und hat wichtige Message Gute Dienste leisten dabei die Kniepolster, die das Arbeiten in der gebückten Haltung angenehmer machen.

Eigenes "Glue-on-Team" der Münchner Polizei

Ein Polizist versucht, eine festgeklebte Hand von der Straße zu lösen. © Tobias Junghannß/TNN/dpa Eine halbe Stunde dauert das Ablösen je nach Beschaffenheit des Untergrunds und der verwendeten Klebermenge. Es kann aber auch eine gute Stunde werden. Entsprechend seien die in der Regel kooperativen Umweltaktivisten am Ende durchaus oft froh, abgelöst zu werden, schildert der Leiter der zuständigen Abteilung, Michael Trinkl.

Seine Leute bemühten sich grundsätzlich, möglichst schonend vorzugehen, betont Trinkl - was von den Aktivisten geschätzt wird. "Ich habe tatsächlich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht mit der Polizei in München", bestätigt Andreas Hochenauer von der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation". Deren Aktivisten blockieren seit gut einem Jahr vor allem in den Metropolen wie Berlin, Hamburg und München, bei einem Aktionstag kürzlich aber auch in kleineren Städten wie Magdeburg, Jena, Passau oder Reutlingen, den Verkehr, indem sie sich an viel befahrenen Straßen mit Sekundenkleber festkleben. Witz des Tages Witz des Tages vom 29.03.2023 - täglich lachen mit TAG24 Die Gruppe selbst hat bis zum 24. Januar, dem Jahrestag der ersten Aktion in Berlin, 1250 Straßenblockaden in ganz Deutschland gezählt, rund 800 Menschen hätten sich beteiligt. Mehr als 1200 Mal seien Protestierende deswegen in Polizeigewahrsam gekommen. In Bayern zählte das Innenministerium bis Anfang Januar 30 vollendete Blockadeaktionen. Das Münchner "Glue-on-Team" musste nach eigenen Angaben bisher 35 Mal ausrücken. Dazu zählten neben Straßenblockaden aber auch Aktionen in Unternehmen oder Museen.

Wütende Autofahrer schlimmer als abgerissene Haut