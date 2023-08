Zu Radikal: "Letzte Generation" erntet Kritik von Klimaaktivistin Luisa Neubauer!

Da die Blockade-Aktionen der "Letzten Generation" eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern bereits abgeschreckt hätte, leise es nun unter anderem auch an Neubauers Organisation "Fridays for Future" die "Menschen für den Klimaschutz zu begeistern".

"Politischer Wandel kommt nicht kategorisch schneller, indem man zu radikaleren Maßnahmen greift", erklärte die Organisatorin von " Fridays for Future " gegenüber dem Magazin " Watson " am Samstag.

Abschließend nahm die 27-jährige Aktivistin auch den Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hinsichtlich der Klimapolitik in die Pflicht: "Wann wacht der Kanzler endlich auf und hört auf am Rand zu stehen und dabei zuzusehen, wie sich seine Minister die Köpfe einschlagen – was auf Kosten sämtlicher Stimmungen geht?", so Neubauer.