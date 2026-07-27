27.07.2026 07:01 "Das steht in keinem Buch!" Wie Ella Deck nach 25 Jahren in der Umkleidekabine Frauen stärker machen will

Mit ihrem Projekt "The Female Style Code" möchte Ella Deck Frauen helfen, auch im Alltag ihren großen Auftritt zu haben.

Von Madita Eggers

Hamburg - Für viele Frauen beginnt bei Ella Deck (50) der große Auftritt mit einem weißen Kleid. In ihrem Hamburger Atelier hängen noch immer hauptsächlich die eleganten Hochzeitsroben, für die die Designerin bekannt geworden ist. Doch nach 25 Jahren in der Modebranche schlägt sie jetzt ein neues Kapitel ihrer Karriere auf: Mit ihrem Projekt "The Female Style Code" möchte sie Frauen helfen, auch im Alltag ihren großen Auftritt zu haben. Denn Deck weiß: Kleidung ist viel mehr als nur Stoff.

Lange waren schlichte, elegante Hochzeitskleider (neben ihren berühmten XXL-Ärmeln) vor allem fürs Standesamt Ella Decks Markenzeichen. © Stephan Wallocha "The Female Style Code" ist dabei keine klassische Stilberatung, sondern ein mehrwöchiges Coachingprogramm vor allem für Frauen, die im Berufsleben sichtbarer werden, selbstbewusster auftreten möchten und sich eine solche Investition in sich selbst auch leisten können. Rund ein Jahr arbeitete Deck gemeinsam mit einem ausgebildeten Coach an dem Konzept. Angeboten wird das Programm sowohl in Gruppen als auch im individuellen 1:1-Coaching. "Ich stehe seit 25 Jahren in der Umkleidekabine. Und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das steht in keinem Buch", so Deck im TAG24-Interview. "Ich weiß zum Beispiel, wie lang ein Rock sein muss, damit keiner darunter gucken kann, wenn du auf einer Bühne stehst." Thema Besondere A(u)ktion zum Jubiläum: Miniatur Wunderland versteigert Tickets auf eBay Jahrzehntelang hat sie Frauen begleitet, von Bühnenkünstlerinnen über Unternehmerinnen bis hin zu prominenten Damen wie Dana Schweiger: "Ich bin mit meinen Kundinnen gewachsen und habe natürlich von ihnen auch ganz viel aufgeschnappt." Deck weiß, dass viele Frauen ihre eigenen Stärken immer noch unterschätzen: "Das ist nach wie vor ein Problem!" Deshalb beginne das Coaching häufig mit einer einfachen Frage: "Was liebst du denn an dir?" Die Antwort falle vielen schwer. Stattdessen höre sie oft zuerst, was Frauen an sich nicht mögen. "Ich sage dann immer: Das war gar nicht die Frage."

Ella Deck: "Jede Farbe, die du anziehst, die sagt was über dich aus"