"Das steht in keinem Buch!" Wie Ella Deck nach 25 Jahren in der Umkleidekabine Frauen stärker machen will
Hamburg - Für viele Frauen beginnt bei Ella Deck (50) der große Auftritt mit einem weißen Kleid. In ihrem Hamburger Atelier hängen noch immer hauptsächlich die eleganten Hochzeitsroben, für die die Designerin bekannt geworden ist. Doch nach 25 Jahren in der Modebranche schlägt sie jetzt ein neues Kapitel ihrer Karriere auf: Mit ihrem Projekt "The Female Style Code" möchte sie Frauen helfen, auch im Alltag ihren großen Auftritt zu haben. Denn Deck weiß: Kleidung ist viel mehr als nur Stoff.
"The Female Style Code" ist dabei keine klassische Stilberatung, sondern ein mehrwöchiges Coachingprogramm vor allem für Frauen, die im Berufsleben sichtbarer werden, selbstbewusster auftreten möchten und sich eine solche Investition in sich selbst auch leisten können.
Rund ein Jahr arbeitete Deck gemeinsam mit einem ausgebildeten Coach an dem Konzept. Angeboten wird das Programm sowohl in Gruppen als auch im individuellen 1:1-Coaching.
"Ich stehe seit 25 Jahren in der Umkleidekabine. Und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das steht in keinem Buch", so Deck im TAG24-Interview. "Ich weiß zum Beispiel, wie lang ein Rock sein muss, damit keiner darunter gucken kann, wenn du auf einer Bühne stehst."
Jahrzehntelang hat sie Frauen begleitet, von Bühnenkünstlerinnen über Unternehmerinnen bis hin zu prominenten Damen wie Dana Schweiger: "Ich bin mit meinen Kundinnen gewachsen und habe natürlich von ihnen auch ganz viel aufgeschnappt."
Deck weiß, dass viele Frauen ihre eigenen Stärken immer noch unterschätzen: "Das ist nach wie vor ein Problem!" Deshalb beginne das Coaching häufig mit einer einfachen Frage: "Was liebst du denn an dir?" Die Antwort falle vielen schwer. Stattdessen höre sie oft zuerst, was Frauen an sich nicht mögen. "Ich sage dann immer: Das war gar nicht die Frage."
Ella Deck: "Jede Farbe, die du anziehst, die sagt was über dich aus"
Mit "The Female Style Code" möchte Deck ihr Wissen weitergeben. Dabei steht nicht der nächste Modetrend im Mittelpunkt, sondern die Frage: Wie will eine Frau wirken?
"Jede Farbe, die du anziehst, die sagt was über dich aus", betont die Designerin.
Deck analysiert gemeinsam mit ihren Kundinnen Augenfarbe, Haare, Hautton, Körperform und Haltung. Daraus entsteht ein persönlicher Stil, passend zur eigenen Persönlichkeit.
"Viele sagen oft, die und die Farbe steht ihnen nicht, weil ihnen das mal irgendwer gesagt hat. Dabei werden wir mit unserer Farbpalette geboren", weiß die 50-Jährige.
Die Teilnehmerinnen beschäftigten sich unter anderem mit Farbpsychologie, Dresscodes, Körperformen und dem Aufbau einer passenden, maßangefertigten Garderobe – natürlich entworfen von Ella Deck.
Denn die Designerin will Frauen nicht einfach in Business-Kostüme stecken. Sie will ihre Stärken sichtbar machen. Eine ihrer Kundinnen sei zum Beispiel zu ihr gekommen, weil sie im Berufsleben immer wieder vor Menschengruppen stand, aber kaum wahrgenommen wurde. Gemeinsam entwickelten sie einen Look, der Präsenz ausstrahlen sollte: Dunkelblau statt Grau, Seide statt einfache Stoffe.
Decks Ziel? Ein Auftritt, der wirkt, bevor das erste Wort fällt. Dass sich dabei nicht nur die Kleidung verändert, sondern auch die Einstellung zum Leben, erlebe sie immer wieder. Eine Kundin habe sich zu Beginn des Coachings "einsam" gefühlt. Einige Wochen später habe sie erzählt, sie habe jemanden kennengelernt. Für Deck ist klar: Wenn eine Frau sich selbst anders wahrnimmt, verändert sich auch ihre Ausstrahlung.
Decks größtes Ziel ist es, Frauen zu vereinen und sie dazu zu bringen, von den Stärken der anderen zu profitieren. Dieses Konzept lebt sie bereits durch regelmäßige Frauen-Events in ganz Deutschland, teilweise auch international.
Für ihr wachsendes Business sucht die Designerin allerdings noch dringend Unterstützung: Wie sie TAG24 verriet, werden weitere Schneiderinnen gesucht.
Mehr Informationen unter elladeck-stylementor.com.
Titelfoto: Stephan Wallocha