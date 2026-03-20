Der Druck wächst: Ohne Wasser keine Zukunft - ein Kommentar

Dresden - Wir drehen den Wasserhahn auf und denken nicht weiter nach. Wasser läuft. Immer. Klar. Sauber. Selbstverständlich. Doch genau diese Selbstverständlichkeit ist längst zur Illusion geworden.

Wir können jederzeit den Wasserhahn aufdrehen. © 123RF/enciktep

Ohne Wasser kein Kaffee am Morgen, kein Bier am Abend und auch keine Mikrochips aus Dresden.

Was einige nicht wissen: Die boomende Halbleiterindustrie braucht riesige Mengen hochreinen Wassers. Jeder Chip ist am Ende auch ein Wasserprodukt. Denn ein einziger Mikrochip braucht laut Studien 32 Liter Wasser in der Produktion.

Damit bekommt ein scheinbar banales Gut plötzlich noch mehr strategische Bedeutung. Wasser ist nicht mehr nur Lebensgrundlage. Es ist ein knallharter Standortfaktor. Wer es hat, der hat Zukunft. Wer nicht, schaut zu.

Genau hier kommen Sachsens Talsperren ins Spiel. Keine Postkartenmotive, keine Ausflugsidylle, sondern stille Riesen, die im Hintergrund arbeiten. Sie speichern, regulieren, schützen.

Sie sichern Trinkwasser für Hunderttausende Menschen und halten gleichzeitig Hochwasser in Schach. Anlagen wie die Talsperre Gottleuba sind keine grauen Betonklötze. Sie sind das Rückgrat einer ganzen Region.