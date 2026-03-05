Wenn Tanken zum Luxus wird: Ein Kommentar zur Preis-Explosion an den Zapfsäulen

Berlin - Die Spritpreise erreichen neue Rekordwerte und für viele Pendler und Familien wird das Tanken zu einer echten Belastung. Es wird Zeit, dass Politik und Wirtschaft endlich Lösungen liefern, statt nur zuzuschauen: ein Kommentar .

Die heutigen Kraftstoffe wurden vor Monaten gekauft. Warum ist Tanken trotzdem so teuer? © TAG24

Seit Beginn der aktuellen Iran‑Krise sind die Preise an den Zapfsäulen kräftig gestiegen: In vielen Regionen Deutschlands kostet ein Liter Diesel inzwischen mehr als zwei Euro.

Von "Unverschämt" über "Katastrophe" bis hin zu "Dann tanke ich eben in Polen" höre ich in meinem Bekanntenkreis vor allem negative Reaktionen.

Die Kraftstoffe, die heute aus den Zapfsäulen fließen, wurden schon vor Monaten eingekauft - warum kostet das Tanken also trotzdem so viel? Nutzen die großen Mineralölkonzerne die Situation aus, um sich zu bereichern?

Was viele dabei oft vergessen: Am wenigsten für die hohen Spritpreise können die Tankstellenpächter - und trotzdem sind sie es, die den Unmut der Kunden abbekommen. Erst am Donnerstagmorgen konnte ich sehen, wie Autofahrer den Zapfhahn wütend zurückhängten und in die Tankstelle stürmten.

Verschiedene Medien betonen: An der Zapfsäule zahlen Verbraucher nicht für das Öl im Tank, sondern für den aktuellen Börsenpreis. Steigen also Ölpreis und Dollarkurs, gehen die Konzerne von höheren Einkaufskosten aus und passen ihre Preise entsprechend an.